Andrea Legarreta enfurece y abandona entrevista por pregunta sobre Erik Rubín

Andrea Legarreta se fue de un encuentro con los medios luego de que el reportero de Chisme No Like le preguntara sobre Erik Rubín (Captura de pantalla/Hoy)

Andrea Legarreta y Erik Rubín continúan en su proceso de separación, aún no deciden si se divorciarán ya que están felices con la forma en que están viviendo su relación; sin embargo, al ser cuestionada en un encuentro con la prensa sobre qué está pasando en el plano legal, ella se enojó con un reportero.

Esta situación tuvo lugar en la apertura del bazar que puso Hoy para recaudar dinero para los damnificados de Guerrero tras el paso del huracán Otis. Varios reporteros se encontraban en el evento, por lo que aprovecharon para hacer algunas preguntas a Andrea.

El encuentro inició normalmente, pero la presentadora comenzó a molestarse cuando el reportero de Chisme No Like lanzó una pregunta sobre Erik Rubín y la polémica en que se vieron envueltos, esto luego de que ese programa dijo que el cantante le fue infiel.

Los rumores de que la separación de la pareja se debió a una infidelidad comenzaron en septiembre por Chisme No Like (Captura Instagram: @erikrubinoficial)

“Andrea, me gustaría preguntarte, ¿cómo te encuentras anímicamente tras el escándalo de Erik Rubín?”, preguntó el comunicador. Legarreta inmediatamente le respondió: “¿De qué estamos hablando específicamente?”.

El enviado de Chisme No Like no supo responder, solamente dio a entender que en general con la polémica. La presentadora de Hoy, evidentemente molesta, dijo: “A mí no me gusta hablar de nada... si no me dices tal y tal cosa (no respondo), muchas gracias”, con sonrisa incómoda.

Después, alguien más la cuestionó sobre su situación sentimental, a lo que ella mencionó: “Estoy muy bien”.

A esto, el reportero de Chisme No Like insistió y Andrea fue más rápida al contestar: “¿Cuál situación, mi amor?”. Luego, hizo una pregunta que terminó por incomodarla más y negarse a seguir hablando con él, le dijo: “¿De qué medio es?”, y él contestó.

“Ah, no. Gracias. Estamos en una situación muy bonita que se trata de ayudar y de dar amor. Sinceramente, ¿cómo me ves? Estoy bien y estoy entera y estoy chambeando y estoy en familia y estamos bien él y yo. Gracias”

Pero el periodista no se detuvo e insistió nuevamente, la cuestionó sobre “el marco legal” de su relación. Esto llevó a enfurecer a Andrea, quien se volteó y le dijo directamente a él “gracias”, después se marchó pese a que el resto de reporteros le pidió que hablara con ellas, pues apenas y había respondido a sus preguntas.

Andrea Legarreta ya había advertido demanda contra Chisme No Like

Tanto Andrea como Erik confrontaron a los reporteros enviados por Chisme No Like y en otras ocasiones se han negado a responderles (Facebook @chismenolikeoficial).

Esta no es la primera vez que la integrante de Vaselina se enoja con alguien del equipo de Chisme No Like, cabe recordar que ellos fueron quienes acusaron a Erik Rubín de supuestamente haberle sido infiel a Andrea con Mónica Noguera.

Los tres negaron esta situación y advirtieron que iniciarán un proceso legal en contra del programa.

En su momento, Legarreta explotó contra Javier Ceriani y Elisa Beristain, titulares de Chisme No Like, los llamó “escorias humanas” y defendió a Mónica, con quien ella y Erik mantienen una relación cordial.

La pareja aún vive en familia, no se han divorciado y esto ha causado especulaciones (Instagram)

“Son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así, pero es que así es. Un tal Javier Ceriani y una tal Elisa Beristain (...) dicen que Mónica Noguera fue la culpable, la amante de Erik (...) A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer”, declaró en septiembre en el programa Hoy.

Aclaró que ninguno de los dos fue infiel, tomaron la decisión de separarse por acuerdo mutuo y en bueno términos, por ello que durante meses vivieron juntos después de su separación.

Por su parte, Erik se burló del rumor y “aceptó” que salía con Noguera, esto se debió a la presión de un reportero de Chisme No Like.