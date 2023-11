Adrián Rubalcava aplaza renuncia al PRI, pero ya tiene fecha para tomar una decisión

Rubalcava aplaza su salida del PRI (Graciela López Herrera/CUARTOSCURO)

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, aplazó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a pesar de que aún no está conforme con la selección de Santiago Taboada como precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México del Frente Amplio por México (FAM).

El edil explicó que tomó la decisión de aplazar su salida del Revolucionario Institucional por petición de militantes responsables en quienes depositó su confianza.

“Puse en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino a la militancia responsable en la cual confío y confían en mí, y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuleva este juicio”.

Sin embargo, aclaró que no descartó dejar el partido, sino que lo decidirá tras la resolución del juicio que presentó ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Rubalcava interpuso un juicio para anular proceso en que fue elegido candidato en CDMX (X/@alitomorenoc)

“El día hoy es para mí un día muy importante ya que presenté un juicio para la protección de mis derechos políticos. Este juicio va encaminado justamente a que se hagan valer las afectaciones y los daños generados hacia mi persona, las violaciones a mis derechos político-electorales, en donde no se me permitió contender en un proceso democrático”, dijo este miércoles 22 de noviembre.

Rubalcava precisó que con el juicio busca que se anule el proceso de siglación directa de Taboada, alcalde de Miguel Hidalgo, como precandidato único del Frente Amplio por la Ciudad de México.

Asimismo, recordó que el acuerdo era designar al precandidato por medio de foros y encuestas, aunque admitió que también se estableció la posibilidad negociar. No obstante, denunció que no fue llamado a la negociación.

Por otra parte, el alcalde de Cuajimalpa solicitó la intervención de Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, a quien le recordó que en el proceso en que fue designada se permitió la participación de otros aspirantes.

Rubalcava envió mensaje a Xóchitl Gálvez (Prensa/Xóchitl Gálvez)

“Contigo se permitió también el proceso completo para todos aquellos que aspiraron, se registraron varios precandidatos y se llegó a los foros y se fueron cumpliendo todas las etapas hasta llegar al final, en donde se determinó que tú eras la ganadora de las encuestas”, sostuvo.

“No seas parte tú del dedazo, confíamos en que tú como la representante del Frente a nivel nacional tienes la capacidad de llamar a las dirigencias para que no se haga lo que no se hizo a ti, para que no se haga lo que tú tanto demandaste que no pasara en la Ciudad de México”.

En cuanto a los dirigentes del PRI, del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), les reiteró su petición de una explicación.

“Exijo a las dirigencias que se me dé una explicación, ¿por qué solamente se le otorgó la firma a uno solo de los competidores y sin darme razón ni notificación se me descalificó a mí y Luis Espinoza Cházaro”, declaró.

Conviene recordar que Rubalcava arremetió contra Alito Moreno, presidente nacional del PRI, al quedar fuera de la carrera por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“A Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación: Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera en que me trataste”, setenció el pasado 18 de noviembre.

Sumado a ello reveló que en su conversación con líder priista hubo insultos y señalamientos “muy delicados”.