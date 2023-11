Acusan a José Manuel Figueroa de humillar a sus músicos

José Manuel Figueroa fue captado "humillando" a su equipo de trabajo - credito:Cuartoscuro

Recientemente se viralizó un video en redes sociales filmado durante un concierto de José Manuel Figueroa donde se le puede ver al cantante subir al escenario e interactuar con el equipo de producción y los músicos. Los internautas han acusado al intérprete de “humillar” a su equipo de trabajo, debido a la forma en la que se dirige a ellos.

Y es que en el video se ve claramente como el hijo de Joan Sebastian parece bastante molesto por alguna razón y grita en varias ocasiones al equipo de músicos que se encuentra en la parte trasera del escenario. Del mismo modo, se puede apreciar como en algún momento, el cantante presuntamente arroja una toalla hacia el rostro de uno de sus colaboradores.

Estas acciones no han sido bien recibidas por parte de los internautas, quienes han acusado al cantante de ser un prepotente y de actuar de forma violenta con las personas que trabajan con él.

Este video fue presentado por Gustavo Adolfo Infante en su programa que transmite por la plataforma de YouTube, donde no dudó en emitir una opinión. En primer lugar, el comunicador confesó que le parece complicado juzgar sin tener el contexto bien comprendido. Dijo:

Gustavo Adolfo Infante dio su opinión al respecto y prefirió no atribuir el enojo del cantante a su tema amoroso con Marie Claire. Crédito: Youtube: Gustavo Adolfo Infante

“Yo creo que es muy complicado hacer un análisis al vapor o emitir un juicio de cualquier tipo de una situación así. Yo no sé qué pasó, no sé si llegaron borrachos, si no llegaron, la musicá no se oía, no hicieron soundcheck, se peleó con alguien, le habló a los músicos, le habló a los técnicos y finalmente el que sale y da la cara es Figueroa”.

Del mismo modo, dijo que no se estaba poniendo de su lado, pero que tampoco podía decir mucho al respecto, precisamente por la falta de información. “No lo estoy defendiendo, que se defienda cada quien, cada quien que se rasque con sus propias uñas. Pero yo creo que es muy aventurado emitir un comentario así”.

Finalmente, aceptó que no hay justificación para la violencia o usar un lenguaje con groserías, sobre todo hacia la gente con la que se trabaja; sin embargo, insistió en que hay poco contexto para comprender la situación. Por ejemplo, negó considerar que la actitud de Figueroa tuviera que ver con su reciente controversia amorosa con Marie Claire.

Gustavo Adolfo Infante dijo: “No podemos saber si se está desquitando porque terminó con Marie Claire, a lo mejor está contento, a lo mejor ya regresaron, no lo sé. Yo creo que sí debemos decir que no al maltrato pero hay equipos de trabajo que así trabajan, así funcionan. Yo creo que sí estaba enojado”.

Las recientes controversias de José Manuel Figueroa

(Fotos: Getty Images // Instagram: @machadooficial)

Fue hace unas semanas cuando Alicia Machado, ex pareja del cantante, se sinceró acerca de su relación con él y lo acusó de haber ejercido violencia en su contra. Sin embargo, al poco tiempo, José Manuel Figueroa salió a defenderse e incluso volteó la situación al asegurar que, de hecho, quien lo violentaba era ella debido a ataques de celos.

Esto fue lo que la venezolana contó: “Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel (Conde) y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano”.

Y añadió: “Esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé que tanta droga se metía (...) De repente yo le llego por atrás y le digo: ‘Oye mira, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México’ y de repente el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada”.