Pese a escándalos, alcaldesa de Chilpancingo presumió que Morena la necesita para ganar elecciones

(Foto: Gobierno de Chilpancingo)

La polémica alcaldesa de Chilpancingo (Guerrero), Norma Otilia Hernández, presumió este martes que Morena la necesita para ganar elecciones a nivel estatal y federal.

En conferencia de prensa, se asumió como una política con marca propia, que por méritos propios se ha convertido en un activo importante para su partido.

“Se los digo con toda humildad, forzosamente para ganar Chilpancingo, requieren a Norma Otilia. Quien sea, hasta para ser diputados locales. Y eso se los digo con todo honestidad, para ganar la presidencia, requieren a Norma Otilia, para ganar las federales”

“Vayan a cualquier lugar y me conocen por Norma Otilia. Obviamente lo que le sume a Morena es algo que me impulsó y que todos los días lo tengo presente”, agregó.

Y es que dijo que en una supuesta reunión con la candidata presidencial de la autollamada Cuarta Transformación (4T), Claudia Sheinbaum, mencionaron que se requieren las dos terceras partes del Congreso para seguir con el proyecto de la transformación.

Al respecto, Hernández Martínez señaló que Chilpancingo es la segunda ciudad más importante de Guerrero, y que junto con Acapulco representa el 45 por ciento de la votación en la entidad. Por lo que de contar con esas plazas electorales, expresó que ya nada más buscarían su extra.

Quiere un lugar en el Senado

Bajo este contexto, la edil informó que se inscribió al proceso interno para tener un lugar en el Senado de la República en la próxima legislatura.

Pero de no llegar, tiene un “plan B, que es continuar el proyecto” en Chilpancingo, pues indicó que antes de ella, Morena carecía de estructura, estaba dispersa y no se organizaba.

“No lo descarto, pero esperaremos los tiempos, las mediciones y que sea el pueblo quien me ponga ahí. Estoy muy segura del trabajo que hemos desarrollado, muy segura, hasta ahorita considero que hemos tenido muchísimos avances. Y no lo digo yo, mis adversarios van a decir lo contrario, por supuesto, siempre, porque les conviene, pero vayan a las colonias y verán”, apuntó.

Ante sus declaraciones, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, sostuvo que el partido no es solo una persona, sino “el pueblo”, por lo que desconocía la intención de sus palabras.

“A los que nos toca gobernar tenemos que hacer lo de la mejor manera para que la gente siga confiando en el movimiento, pero también el movimiento no es de una sola persona, el movimiento no puede cargar acuesta los errores de una persona, es como las familias donde no pueden cargar todo el peso porque le salió un hermano rebelde o le salió un hijo rebelde”, le replicó el dirigene.

Sus escándalos

La mujer aparece saludando a un hombre de playera negra (Foto: Especial)

La edil es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por los videos y fotografías en donde aparece reunida con Celso Ortega Jiménez, uno de los líderes de la organización criminal de “Los Ardillos”.

Incluso surgió un audio en el que se revela parte de lo que se habló en dicha ocasión.

En el material se puede escuchar que la morenista asegura que se ha esforzado por “sacar lana” y los primeros reportes indicaron que la mujer se quejó con el supuesto cabecilla del grupo criminal debido a que, respecto a la estrategia de seguridad, el gobierno federal no la toma en cuenta.

“Yo matándome, buscando la forma para (...) sacar lana, para cubrir esto, para cubrir el otro”

Por esta misma circunstancia, la Alcaldesa enfrenta una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Pero la mandataria señaló que el encuestro fue fortuito y que el video estaba editado.

Por si fuera poco, días después de que un huracán de categoría 5 (Otis) devastó el Puerto de Acapulco, a Hernández Martínez se le hizo buena idea celebrar a lo grande su segundo informe de gobierno.

Mientras otros municipios aledaños y dependencias federales trabajaban para apoyar a los millones de damnificados, la morenista organizó un evento en la plaza principal para compartir las acciones realizadas por su administración, en el que hubo baile, música y hasta fuegos artificiales por más de 10 minutos, como si fuera fiesta patria.

Habitantes de Chilpancingo compartieron fotos y videos de los festejos a través de sus redes, además de que el Ayuntamiento transmitió el evento en su cuenta oficial, donde muchos usuarios se lanzaron contra ella.