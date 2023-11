Madre humilla a su hija al recordar su primera menstruación durante su fiesta de XV Años | VIDEO VIRAL

En redes sociales se ha hecho viral el discurso de una madre durante los XV Años de su hija, donde recuerda su primera menstruación Captura: x@EsdeProfugos

Toda adolescente que sueña con una fiesta de XV Años espera que ese día sea perfecto, lamentablemente, para una joven que hoy se ha vuelto tendencia en TikTok y X, su esperada fiesta se convirtió en la peor de sus pesadillas por culpa de su madre.

Te puede interesar: “Dejen dormir”: Julión Álvarez entra a fiesta sin invitación; pide que le bajen a la música aunque se trataba de sus canciones

En horas recientes, en ambas redes sociales se ha viralizado el discurso de una madre que poco le pide a un diálogo de ‘Federica’, personaje interpretado por Consuelo Duval en ‘La Familia Peluche’.

Y es que, con la prudencia de una escopeta, la madre intenta conmover a los presentes y a su hija, recordando la primera vez que ella tuvo su periodo.

En redes sociales se hizo viral el polémico discurso de una madre durante los XV años de su hija Crédito: X/@EsdeProfugos

En el video se puede ver cuadro por cuadro a la joven desear que la tierra la trague y la escupa en otro continente, en cuanto su madre habla de su primera menstruación. Pese a la reacción de su hija, la orgullosa madre insiste en que el tema no debe ser motivo de vergüenza, pues son “etapas importantes” en la vida de toda mujer.

Te puede interesar: “He sido acosado por la prensa”: Junior H respalda a Peso Pluma sobre los “medios amarillistas”

Para cerrar con broche de oro, la mujer comparte con los invitados el apodo que tenía su hija cuando era pequeña y cierra el discurso hablándole como si fuera una bebé.

El video generó un sinfín de reacciones en X y TikTok (Crédito: @rereyesa)

El video generó todo tipo de reacciones en TikTok: “Dime que odias a tu hija sin decirme que odias a tu hija”, “Ahora ya se por qué no tuve quinceañera, yo no recibí mi menstruación con gozo y felicidad”, “El bullying que le espera en el colegio”, “Por eso. Mejor pidan de regalo un iPhone un viaje o otra cosa. Para no tener familia en el micrófono”, fueron algunos de los comentarios hechos por internautas.

Te puede interesar: Éste es el origen de la famosa ‘Cobija del Tigre’, la favorita de los mexicanos en épocas de frío

Sin embargo, otros tomaron el tema con mayor seriedad y acusaron a la madre de ejercer un tipo de violencia contra su hija, por exponer su intimidad de esa manera.