Líder del PRD reveló cómo obtuvo Sandra Cuevas la candidatura en alcaldía Cuauhtémoc

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, respaldó a la candidatura de Sandra Cuevas en 2021 (Foto: Twitter/@fanysantiagof)

En medio de las acusaciones que ha lanzado Sandra Cuevas en contra de los partidos que integran el Frente Amplio por México por negarle la candidatura a Adrián Rubalcava, el líder nacional del sol azteca salió a desmentir las acusaciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc y recordó que la candidatura en 2021 fue parte de un acuerdo.

Cuevas acusó que hace tres años, el PRD le solicitó plazas en la administración, sin embargo, Zambrano negó los dichos y señaló que en ese entonces fue postulada luego de un acuerdo con el senador de Morena, Ricardo Monreal.

“Es totalmente falso, con tal de justificar su no pertenencia porque nunca estuvo cerca en realidad Sandra Cuevas del PRD, dime que funcionarios había del PRD en la alcaldía de Cuauhtémoc”, dijo el dirigente perredista en entrevista con Denise Maerker.

Este 21 de noviembre, en conferencia de prensa, Cuevas relató que presuntamente la dirigente del PRD en la CDMX, Nora Arias, le solicitó 200 plazas, además del 25% del presupuesto de obras. Situación a la que se negó de forma rotunda, según la ahora alcaldesa.

La alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que a su demarcación no entrará "ningún político oportunista" Crédito: @politicomx

Este mismo martes, la alcaldesa rompió toda relación con el PRI, PAN y PRD, pero negó que tenga contemplado unirse a las filas de Morena, por cuestión de “convicción política”, no obstante, Zambrano reveló que Ricardo Monreal propuso la candidatura para Sandra Cuevas para impedir el triunfo de Dolores Padierna, de Morena.

El líder reconoció que en el acuerdo participó el actual senador morenista y ex aspirante a la presidencia de la República, quien recomendó a los partidos de oposición el perfil de Sandra Cuevas si estos querían ganar la demarcación.

“Con Ricardo Monreal, sí, así para decirlo llanamente. Yo no directamente, pero sí otros compañeros del PRD, que dijeron ‘aquí está esto, aquí se puede ganar’”.

A partir de ello, Zambrano accedió a reunirse con Sandra Cuevas, quien manifestó al sol azteca su intención de ser su abanderada, a pesar de no ser militante.

“Ayudó para ciertas actividades del PRD en la ciudad, para espacios públicos, reuniones, siempre estuvo en disposición, pero decir que le pedíamos tanto y daba tanto es falso. Es una manera de justificar su salida, su ruptura en la coalición, para ir atrás de su pareja”, puntualizó Zambrano.

Sandra Cuevas y el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, han hecho pública su relación sentimental y luego que el Frente Amplio designó al panista Santiago Taboada como precandidato a la jefatura de Gobierno, la alcaldesa de Cuauhtémoc mostró su solidaridad con el priista y rompió relaciones con los partidos de oposición.

De acuerdo con Zambrano, la postulación de Sandra Cuevas fue para impedir que Dolores Padierna ganara en Cuauhtémoc. (Foto: Twitter/AnaJVillagran)

Por su parte, Rubalcava amagó con canalizar su apoyo en la Ciudad de México a favor de Morena y ayudar a conseguir los votos en el Congreso capitalino para la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, institución que ha perseguido penalmente a la propia Cuevas.

De cara a la renovación del gobierno en todas las alcaldías, Cueva Nieves anunció la formación de un bloque para impedir que políticos “oportunistas” hagan campaña en Cuauhtémoc y presumió que sin el apoyo de los liderazgos locales no se puede ganar esa demarcación.

“Misma alianza está pactando con algunos grupos de Morena y dentro de esa negociación está Cuauhtémoc, así que cuando se pierda Cuauhtémoc no digan que Sandra Cuevas la entregó, la pactó o la pactaron los mismos que decidieron quién fuera el candidato a la Jefatura de Gobierno. No le echen la culpa a Sandra Cuevas, porque yo no traiciono, yo no me vendo”, dijo este martes Sandra Cuevas durante la conferencia de prensa donde se lanzó contra los dirigentes del PRI, PAN y PRD.