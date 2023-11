La Mañanera de AMLO hoy 22 de noviembre | “Ratificación del director del IPN y el decreto de transporte ferroviario”, entre lo más relevante

Acerca de Sobre si apoyo a Sergio Massa y que si felicitaría a Javier Milei por su triunfo, el presidente dijo que él no apoyó a nadie, sencillamente lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador reaccionario en ningún país del mundo, no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo con el autoritarismo.