¿Jenni Rivera se manifestó en Hoy? Audio de La Diva de la Banda impacta a conductores EN VIVO

(Captura Programa Hoy / Cuartoscuro)

Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón, Andrea Escalona, Paul Stanley y Raúl Araiza se llevaron un gran susto durante la transmisión en vivo del programa Hoy este miércoles 22 de noviembre. Mientras conversaban sobre las noticias más importantes del mundo de la farándula, se reprodujo un misterioso audio de nada más ni nada menos que Jenni Rivera y el encargado del audio aseguró que no tuvo nada que ver.

El inesperado momento sucedió durante los primeros minutos del programa, cuando los conductores se reunieron en el comedor para conversar sobre el polémico comentario que Chiquis Rivera lanzó contra su abuela materna, Rosa Saavedra, en un video que publicó en sus redes sociales.

“Alguien dijo que Johnny y Jenicka, que no eran trabajadores. Mi mamá trabajó muchos años y muy duro y se fregó y no estuvo con nosotros por ir a trabajar, porque era el motor de nuestra familia y nos enseñó a trabajar”, comentó Chiquis en defensa de sus hermanos menores después de que su abuela en común los señalara por no trabajar.

Los hijos de Jenni Rivera se distanciaron de su familia materna por diferencias relacionadas con la herencia que dejó la cantante. (Instagram/@jacqierivera)

Tras escuchar las declaraciones de Chiquis Rivera, las cámaras y micrófonos regresaron a los conductores del programa para que emitieran su opinión. Sin embargo, antes de que alguno tomara la palabra para comentar algo al respecto, se escuchó la voz de Jenni Rivera con un mensaje muy especial:

“Mis hijos que están sentados enfrente”.

“Gracias, somos sus hijos”, respondió desconcertado Arath de la Torre.

“¿Era la voz de Chiquis, de Jenni o de quién?”, preguntó Galilea Montijo e inmediatamente después Andrea Legarreta confirmó que era de La Diva de la Banda.

(Instagram: @programahoy)

“No se asusten, se fue una vocecita”, continuó Galilea Montijo y los demás conductores explicaron que en ocasiones ocurren errores en producción o se dejan abiertos micrófonos y lo sonidos se filtran en la transmisión en vivo.

No obstante, el encargado del audio negó un descuido o haber puesto el audio: “Yo no fui”.

Los conductores hicieron a un lado lo sucedido y continuaron con la sección de espectáculos del programa.