El mensaje de Santiago Taboada a Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas

Santiago Taboada es el abanderado oficial del Frente

El precandidato único del Frente Amplio por México para la CDMX, Santiago Taboada, se pronunció a la salida de la alianza de Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava, alcaldes de la capital, luego de que denunciara irregularidades en el proceso de selección rumbo a la contienda del 2024.

El integrante del Partido Acción Nacional (Morena) y mandatario con licencia de Benito Juárez fue cuestionado por las críticas de la edil de Cuauhtémoc y el alcalde de Cuajimalpa, luego de que fuera escogido como el abanderado para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante esto, el blanquiazul se limitó a mandar un mensaje, que, sin decir nombres, pido el apoyo de todos aquellos que se consideran oposición. Taboada recordó que el Frente Amplio, antes Va por México, es una alianza que busca hacer el contra peso electoral ante la magnitud del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

(Captura de pantalla: X/@LauraBruges)

“‘¿Necesita la ayuda de Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava?’ Necesitamos el apoyo de todos, de toda la ciudad y de muchos vecinos que como hoy se dieron la cita como simpatizantes para ganar la Ciudad”, destacó el panista en entrevista a medios luego de su evento en Iztapalapa.

Aunado a esto, durante su discurso en la tarima, el blanquiazul aseguró que trabajará de la mano de los tres partidos, a pesar de que, en los cargos como la presidencia y las gubernaturas de las 9 entidades, la mayoría de los precandidatos son del panismo.

Adrián Ruvalcaba y Sandra Cuevas renuncian al Frente

Las dirigencias de la coalición PRI-PAN-PRD apostaron por Taboada para la candidatura capitalina, no obstante, los perfiles de los otros partidos acusaron que estas decisiones van en contra del ejercicio democrático que habría asegurado el Frente.

El primero en alzar la voz ante la inconformidad fue Adrián Rubalcava, quien renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras la noticia sobre la precandidatura, acusó además de una traición por parte de su fuerza a pesar de que el integrante del PAN fuera señalado por estar vinculado a un cártel inmobiliario.

Sandra Cuevas aseguró pausa con el Frente (Cuartoscuro)

El tricolor no dudó en lanzarse contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, a quien calificó como un líder que no cumple sus acuerdos.

“Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera como me trataste, el mandarme un mensaje de WhatsApp, no merece el respeto que hoy te tiene como diputado. Porque no se te olvide que cuando querías ser diputado por la Ciudad de México, me pediste a mí y a la actual dirigencia de la Ciudad, que, con mis votos, que yo genero en los procesos electorales, te ayudamos.

Destacó que Santiago Taboada es un candidato que no tiene las manos limpias, que ha sido señalado en distintas ocasiones y a pesar de ello, el Frente Amplio apostó por él.

“No entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares”,

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc dio por pausada su relación con el Frente Amplio, la alianza que calificó como antidemocrática. En conferencia de prensa, Sandra Cuevas criticó el poco apoyo de los tres partidos para el proceso de selección.

“No digamos que el presidente eligió a los candidatos, que todo es por dedazo, cuando en la Alianza hacen lo mismo… no señalemos cuando no hubo un proceso democrático”, destacó.