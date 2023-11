David Faitelson confiesa frente al ‘Escorpión Dorado’ cómo fue su salida de ESPN: “Difícil desprenderme de José Ramón” | VIDEO

(Tv Azteca)

Estando ya en su nueva etapa dentro de TUDN, el nombre de David Faitelson ha dado bastante de que hablar durante sus primeros participaciones en la televisora de Chapultepec, pues varios de los televidentes y aficionados del deporte aún no asimilan el tener al polémico periodista en Televisa. Por su parte, el ahora ex periodista de ESPN habló sobre el complicado proceso que atravesó para ya no laborar al lado de José Ramón Fernández.

Te puede interesar: Jorge Campos habló sobre la posibilidad de unirse a Televisa con Marín y Faitelson

Sin duda alguna, la llegada de David a TUDN fue una de las mayores sorpresas en el ámbito de los medios, esto debido principalmente a las veces en las que señaló jamás pisaría Televisa e incluso por la cercanía que tenía con José Ramón Fernández, quien se ha identificado por su extensa trayectoria en el periodismo y su clara animadversión por el América y todo lo que tenga que ver con la empresa de Chapultepec.

David Faitelson (izquierda) con José Ramón (derecha) durante un programa de ESPN.

Pese a ello, David Faitelson tomó el reto de incorporarse como una de las figuras de TUDN de cara a los próximos eventos deportivos, en donde parece tendrá un papel importante en los programas que tienen pensados, buscando seguir escribiendo su nombre junto al de los más grandes periodistas deportivos.

Te puede interesar: David Faitelson asegura que existe una “lista negra” de periodistas al interior de la FMF

En entrevista con el Escorpión Dorado, Faitelson habló sobre una reciente reunión con su “maestro” y ahora ex compañero, afirmando que no hubo rencores de por medio. No obstante, uno de los aspectos que más resaltó, fue al momento de afirmar que antes de llegar a Televisa, el proceso con el que más tuvo que “batallar”, fue el asimilar que ya no estaría en la misma mesa de trabajo que José Ramón Fernández.

José Ramón no era mi jefe, pero tengo que aceptar que para mi fue más difícil desprenderme de José Ramón, que desprenderme de ESPN. A pesar de que ESPN era la empresa que me pagaba, es una empresa americana, fría, te trata muy bien, te cumple lo que te ofrece, pero trabajar después de 35 años sin José Ramón, para mi es un reto.

Faitelson reconoció lo complicado que fue decirle adiós a José Ramón Fernández. (Crédito: PelucheEn ElEstuche)

Posteriormente, abundó en la platica que tuvo con Joserra y el como le pidió sentirse orgulloso por esta nueva aventura de el y André Marín, quienes son considerados los principales “alumnos” de su periodismo.

Me dijo que todo bien. Yo le dije “mire José Ramón, debe de ser un orgullo para usted que dos personajes como André Marín y David Faitelson vayan a una empresa de la envergadura de Televisa y lleven y enarbolen la bandera de su periodismo”. José Ramón y yo cumplimos un ciclo, estoy eternamente agradecido, pero es tiempo de soltar las amarras y buscar otros horizontes.