Cuál es el grado de estudios de Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México

Esto es lo que Cynthia de la Vega estudió Foto: IG/cynthiadelav

Cynthia Alejandra de la Vega Oates es la nueva directora de Miss Universo México tras la salida de Lupita Jones quien estuvo a la cabeza por más de 30 años. La joven se pronunció en una conferencia de prensa donde agradeció la oportunidad y adelantó el eje que seguirá como líder:

“Me llena de alegría llegar a este momento en mi vida. Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí. Con esta nueva organización buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestras raíces como ‘Miss Universo México’, impulsando a las chicas hacia la grandeza”, expresó.

La joven tiene 32 años y es originaria de San Pedro, Nuevo León. Fue en el año 2010 cuando se coronó como Nuestra Belleza México y un año después entró en controversia al ser destituida como la elegida para representar a México en Nuestra Belleza Mundo. Lupita Jones habría amenazado a la joven para que renunciara luego de presionarla para que bajara de peso.

Cynthia de la Vega es la nueva directora de Miss Universo México tras salida de Lupita Jones Foto: Cuartoscuro

En redes sociales, Cynthia de la Vega escribió respecto a su nuevo nombramiento: “El comienzo de una nueva era, un sueño hecho realidad donde trabajaremos duro para impulsar a las mujeres mexicanas. Gracias a los que han confiado en mí y gracias por ser parte de este emocionante viaje de empoderamiento, inspiración y momentos inolvidables… porque ahora, la belleza no tiene límites”.

¿Qué estudió Cynthia de la Vega?

Antes de que se convirtiera en modelo y reina de belleza mexicana, la joven cursó estudios como cualquier otra persona. Se tienen datos de que pasó por el Instituto Brillamont para estudiar la secundaria, una de las mejores escuelas de todo San Pedro.

La institución académica cuenta con muy buenas reseñas en internet. Por ejemplo, un padre de familia escribió en el perfil de la escuela: “El colegio está muy padre. Las instalaciones están de 100. Me tocó ir a un festival y la organización, limpieza y vigilancia son de lo mejor. No tengo a mi hijo ahí, pero parecer ser una buena opción para la zona poniente”.

En redes sociales, Cynthia de la Vega escribió respecto a su nuevo nombramiento: “El comienzo de una nueva era" (Foto: Instagram de Cynthia de la Vega)

El colegio tiene como filosofía y misión tomar decisiones siempre basadas en sus estudiantes y sus aspiraciones. Por ejemplo, tienen como principal compromiso animar a los alumnos a llegar a su máximo nivel no sólo en la educativo, sino también a nivel físico, emocional y social.

Tras terminar la secundaria, Cynthia de la Vega realizó la preparatoria en el ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) campus Santa Catarina. Concluyó exitosamente sus estudios en esta institución, por lo que su grado de estudios es bachillerato.

Según su página de internet, el ITESM tiene como propósito principal: “transforma vidas. A través de experiencias educativas, formamos personas que se convierten en agentes de cambio dispuestos al beneficio de todos. Que sean responsables de su propia vida, conscientes que su actuar puede apoyar la transformación de los demás”.

Las declaraciones de Lupita Jones sobre su salida como líder de Mexicana Universal

La ex directora de Mexicana Universal aseguró que quisieron destrozar su reputación Crédito: Univision

En redes sociales, la ex directora de Miss Universo México compartió una captura de pantalla de las tendencias de Twitter, donde figura su nombre, y escribió: “Y la que soporte. Y seguirán hablando porque hay reina madre para rato”.

Hace unos días, la ex directora anunció de forma no oficial su salida como presidenta de México Universal:

“Les quiero decir que si no hablé antes era porque en primer lugar Miss Universo no me había confirmado a nada y aún todavía no lo hace, aunque obviamente todas las cosas apuntan a que es verdad todas las cosas que se están diciendo (...) Las situaciones que me tocó enfrentar aquí apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”.