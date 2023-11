Así fue la pelea en vivo de Lyn May con Mario Bezares por su demanda

Lyn May confrontó a Mario Bezares por la posible denuncia que iniciará contra él por no dirigir bien una escena Foto Cuartoscuro

La mañana de este 21 de noviembre, Lyn May dio a conocer que procederá legalmente contra Mario Bezares por haber provocado una fuerte caída durante una grabación, pero sus acusaciones no se quedaron ahí ya que se confrontaron en De Primera Mano y por minutos estuvieron peleando en vivo.

Durante la transmisión de hoy, Lyn fue invitada al programa para explicar a profundidad el por qué de la demanda que iniciará en contra del presentador. Por esto, ella explicó que todo se debe a la caída que sufrió el pasado 25 de septiembre, pues sí fue grave e, inclusive, en su momento tuvo que pedir que la dejaran un momento tranquila para que se recuperara porque quedó en shock.

La vedette se molestó porque ella desde un principio se dio cuenta de que hicieron cambios en el elenco y ella ya no bailó con un bailarín, sino con un luchador, lo que causó este accidente. El culpable, según ella, fue Mario Bezares ya que él estaba dirigiéndola en las grabaciones.

Hoy, aún sufre de dolores de cabeza y se le hincha un hombro.

La vedette insistió en que Bezares tuvo la culpa de la fuerte caída que tuvo en el rodaje de una película Crédito: Imagen Televisión

Gustavo Adolfo Infante interrumpió a Lyn para anunciar que tenían una videollamada en vivo con Mario para aclarar esta situación. La reacción de la actriz fue preguntar si el luchador “¿es un pend*** sí o no?”.

El ex compañero de Paco Stanley se defendió, señaló que él no es responsable de cuestiones de reparto, por ende, no sabía quiénes eran sus compañeros y si hubo una modificación antes de que comenzaran las grabaciones.

La protagonista de Bellas de Noche negó que sus palabras fueran ciertas, recalcó que él era el responsable de cómo tanto ella como su compañero estaban bailando, por lo que él tenía la culpa de su caída. Explicó que él dio una instrucción que no iba en ese momento, pues ella tenía que subir durante una cargada, pero la hicieron bajar, lo que causó el golpe.

La icónica Lyn May desafía la gravedad en un instante que dejó a todos sin aliento Crédito: Tiktok @mj_candedo

Molesta porque Mario no la dejaba hablar, mencionó: “Acuérdate, Mario, yo no moví las piernas, se ve en el video, las piernas están así (abiertas) si yo le hubiera hecho así (cerrarlas en torno a su compañero), lo hubiera abrazado, me pego, no me caigo”.

Luego de que la vedette continuó acusándolo por causar su caída, Bezares recordó que ya hay alguien haciéndose cargo de su recuperación, así que sí se hicieron responsables del accidente.

No obstante, ella mencionó que quien se está haciendo cargo de la atención médica es el productor de la película, no él. “Sí se ha portado muy bien”, agregó y volvió a acusar a Mario de ser él quien tuvo la culpa de la caída.

Lyn ha tenido que ir al doctor ya que sigue sufriendo secuelas por el golpe de la caída (Captura de pantalla/YouTube)

Lyn May aceptó que la producción se responsabilizó, pero quiere demandar a Bezares

Después de más dimes y diretes, Lyn May aceptó que en todo momento el productor se ha preocupado por su salud y le ofrecieron todo para cubrir su recuperación. Inclusive dijo que no podía hablar de forma negativa de él ya que sí notó el compromiso.

Aún así, lo que le molesta es que Bezares no acepte que él fue el causante de su accidente al cambiar a una balarín por un boxeador.

Mario nuevamente se defendió; no aceptó la culpa, pero sí le pidió perdón por no haber hecho algo más por ella.

Al final del programa, Lyn le envió un beso al presentador y le dijo que lo ama; no obstante, insistió en que lo demandará a él y al luchador, quien se “desapareció” después de que la dejó caer.