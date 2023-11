Ana María Alvarado revictimiza a Gaby Spanic tras señalar a Pablo Montero por presunto abuso sexual: “Ellos coqueteaban”

(IG gabyspanictv/anamaalvarado/pablomoficial)

Gaby Spanic rompió el silencio y confesó que durante su participación en la primer temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo, Pablo Montero presuntamente abusó sexualmente de ella. Ante esto, Ana María Alvarado, conductora de espectáculos, no dudó en dar un controversial punto de vista que revictimizó a la actriz de telenovelas.

Fue durante el reality Secreto de Villanas donde la venezolana contó los abusos que el actor de Fuego en la sangre habría perpetrado en su contra y, posteriormente, en un encuentro con los medios explotó contra Telemundo por presuntamente encubrir al artista y ampararse en el contrato de confidencialidad para que nada saliera a la luz.

Qué dijo Ana María Alvarado sobre Gaby Spanic

Durante la emisión de este 22 de noviembre en Sale el Sol, los conductores estaban comentando el nuevo escándalo que envuelve a Pablo Montero y Ana María Alvarado fue contundente con su opinión.

La actriz señaló al cantante como su agresor Crédito: Secretos de Villanas/Canela TV

“Todavía estaría en tiempo si quiere proceder, no sé cómo haya sucedido, me imagino que no se vio en ese momento al público o si Pablo lo quiso hacer show y ella lo vio como otra situación”, mencionó en primera instancia.

Ante esto, Joanna Vega-Biestro no se quedó callada y señaló que no estaba bien que una persona realizara tocamientos sin permiso, además ahondó que dichas acciones no podían justificarse en ningún sentido.

“Aunque Pablo quisiera hacer show, en el momento en que tu quieres besar a alguien sin su consentimiento está mal, en eso sí estás rebasando un límite que no es correcto”, puntualizó.

Joanna vega-biestro, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado (Sale el sol/Captura de pantalla)

Alvarado intervino y comentó: “Yo sí me acuerdo que había este coqueteo, a lo mejor Pablo se confunde, pero sí había coqueteo, pero en las notas decía que había romance. Después de este incidente Pablo se retiró por completo”.

Una vez más, Vega-Biestro dejó en claro lo que pensaba de la situación y recalcó que era incorrecto: “No está bien, aunque haya coqueteo, besar a alguien porque quiero robarte un beso no está bien, yo invitaría a Gaby a proceder”.

Ana María puntualizó que este era un ‘golpe más para Pablo Montero’ y Gustavo Adolfo Infante se mostró confundido respecto a por qué no se transmitió el momento que describió Gaby Spanic.