Sujetos amedrentan con disparos e insultos a Madres Buscadoras de Sonora durante rastreo en Hermosillo

(Captura de pantalla/@cecipatriciaf)

Más de una decena de integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora fueron insultadas y amenazadas con balazos al aire mientras se encontraban haciendo labores de rastreo de restos humanos en el sur de Hermosillo.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la activista Ceci Flores compartió un video en donde narró que los hechos sucedieron mientras estaban en el cerro de la Virgen.

De acuerdo con la madre buscadora, al menos seis personas que se encontraban arriba de un cerro comenzaron a gritar palabras obscenas a las madres y tiraron detonaciones con un arma de fuego, por lo que el colectivo tomó la decisión de retirarse del lugar y evitar ponerse más en peligro.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue amedrentado con groserías y disparos al aire durante una labor de rastreo en Hermosillo. (X/@cecipatriciaf)

Flores Armenta también denunció que las madres buscadoras hicieron reiteradas llamadas de auxilio a la Guardia Nacional, no obstante, nunca les contestaron las llamadas y mucho menos les brindaron apoyo. Cabe apuntar que al momento de las amenazas estaban acompañadas de dos elementos de la policía estatal y un integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Sonora.

En ese panorama, hizo un llamado a que se cambie el protocolo de tener que pedir a las autoridades apoyo con 72 horas de anticipación, pues subrayó que “la búsqueda de nosotros (el colectivo) es inmediata cuando recibimos un anónimo, no podemos esperar esas 72 horas para venir a hacer esas búsquedas”, denunció.

Comisión negó los hechos y aseguró que agresores eran indigentes

Luego de varias horas de la denuncia, la Comisión de Búsqueda de Personas Sonora negó las acusaciones hechas por Ceci Flores, lideresa del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.

Ceci Flores reviró la versión de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora. (Captura de pantalla)

A través de X, la Comisión señaló que encabezó las acciones de búsqueda con el colectivo de Madres en compañía de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y precisó que “en el sitio se reportaron un par de personas en estado de indigencia, quienes gritaban mensajes indescifrables, las cuales fueron retiradas por parte de las autoridades sin que representaran peligro para las personas que participaban en la búsqueda”, señalaron.

Asimismo, indicaron que al retirarse ambas personas, las acciones de búsqueda en el lugar continuaron sin conflicto por parte de los miembros del colectivo, quienes fueron acompañadas en todo momento por integrantes del equipo de Seguridad y Comisión Local de Búsqueda.

No obstante, dicha versión fue negada por Ceci Flores, quien reiteró que no eran “dos indigentes”, sino seis personas que además tiraron un balazo para amedrentar a las madres, y reviró: “si no van a publicar la verdad no publiquen mentiras porque las autoridades que nos acompañan confirman lo que dicen las madres”, se lee.

Ceci Flores y su destacada labor como madre buscadora

Ceci Patricia Flores Armenta fundó en el 2019 el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, grupo que ha logrado encontrar más de mil 500 restos humanos en fosas clandestinas de diferentes partes del país. Su labor la ha llevado a ser reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes en la revista Forbes en el 2022.

Cecilia Flores ha recibido amenazas desde hace dos años. (X/@CeciPatriciaF)

La desaparición de sus hijos la llevaron a dejar la vida que llevaba y cambiarla por picos y palos, desde entonces se ha dedicado a recorrer el territorio mexicano con la esperanza de poder abrazar sus restos y darles sepultura.

Debido a sus hallazgos, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha recibido notoriedad y en sus búsquedas han llegado a participar alrededor de 600 personas, sin embargo, su labor también se ha visto impedida con amenazas que constantemente reciben de grupos del crimen organizado.

Flores Armenta ha denunciado que en los últimos meses se han intensificado las amenazas en su contra, por lo que ha exigido a las autoridades mexicanas que hagan su trabajo y den con el paradero de las personas que están detrás de dichos actos en su contra.

Aunque ha dicho desconocer si estos mensajes intimidatorios provienen de cárteles del narcotráfico o de las autoridades, la mujer se ha mantenido firme en la búsqueda de sus dos hijos, Alejandro y Marco, quienes fueron secuestrados por hombres armados en 2015 y 2019, respectivamente.

Las agresiones en su contra la han llevado a formar parte del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que otorga el Gobierno Federal.