Pepillo Origel se lanzó contra Enrique Guzmán y su declaración sobre el abuso: “No hay palabras”

Juan José Origel condenó las polémicas declaraciones de Enrique Guzmán (Foto: Instagram)

Juan José Origel explotó contra Enrique Guzmán luego de la desafortunada respuesta que dio durante la rueda de prensa de La Caravana del Rock and Roll, donde se incomodó al ser cuestionado sobre un presunto video que lo expone teniendo una conducta inapropiada con una menor de edad.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analiza a Enrique Guzmán tras polémicas declaraciones sobre abuso contra menores: “No creo que sea sarcasmo”

El famoso de 80 años respondió con sarcasmo que a su edad “le encanta tener relaciones con una niña chiquita”, palabras que sacudieron al medio de la farándula y motivó a su ex nuera, Mayela Laguna, a anunciar que tomará acciones legales contra su ex suegro, pues efectivamente el veterano artista presuntamente realizó tocamientos indebidos a la hija mayor de Mayela en el pasado.

Ahora, Pepillo Origel y Martha Figueroa se refirieron al tema en su programa Con Permiso y condenaron las declaraciones de Enrique que han generado indignación entre el público. Tras presentar una nota sobre el pasado concierto de Alejandra Guzmán en la Arena Ciudad de México donde estuvo presente Silvia Pinal, el comentarista de farándula habló sobre lo sucedido.

Te puede interesar: Enrique Guzmán indignó con su respuesta sobre abuso a una menor: “Tener relaciones me encanta”

“Hablando del cantante de La Plaga, don Enrique Guzmán, la verdad es que esta semana ofreció una conferencia en donde estuvo también mi queridísima Angélica María, estuvo César Costa, etcétera, todos estos”, comenzó para dar paso a la explicación de Martha Figueroa.

Mayela Laguna reconoce en vivo que Enrique Guzmán sí tuvo una conducta inapropiada hacia su hija Crédito: 'Sale el Sol' - Imagen Televisión

“Hay que poner en contexto a la gente. Se supone que un periodista, Emilio Morales, dijo en días pasados que había imágenes, que existía un video en el que se ve que Enrique Guzmán está teniendo relaciones o está teniendo actividad sexual con una menor, entonces como él escribió eso, pues todo el mundo empezó ‘¿En dónde está el video? ¿Pero qué onda?”, comenzó la periodista.

Te puede interesar: Angélica María recordó infidelidades de su primer amor, Enrique Guzmán: “Estaba precioso”

“Y ahí le preguntaron en esa conferencia de prensa que era para lo del rock, le preguntaron a Enrique qué opinaba de lo que había dicho este periodista. Primero dijo ‘¿dónde está el video? Lo quiero ver. No es cierto. Y le dijeron ‘Ya lo vimos, ¿a poco tú no lo has visto?’ Y entonces fue ya cuando se le ocurrió decir, en lugar de decir ‘claro que no, claro que tal y tal, o lo que tuviera qué decir de manera seria’, porque primero no es broma y segundo, pues ya trae acusaciones de su nieta desde hace muchos meses y como que no es para hacer bromas, yo creo”, agregó Figueroa.

“Y él como que se quiso hacer el listo y como burlarse de ellos con esa respuesta, pues que quedó fatal. Para colmo embarraron a Angélica María, porque Angélica en lugar de regañarlo nada más le hizo así en el hombro como diciendo ‘ya’ y que luego lo abrazó”.

El cantante intentó justificar su declaración con un mensaje en X (x/@enriqueguzman)

Tras ello Juan José Origel no contuvo su opinión y visiblemente molesto expresó: “Ha abierto la boca para c*garla, perdón, así. Perdón por la palabra, pero la verdad es una cosa que no lo puedo creer. Dime nada más en qué (cabeza cabe) o ya se le fueron (las cabras al monte). Muy mal, punto y aparte. No hay palabras ni siquiera, yo no sé qué le pasó al señor, pero la verdad que eso que dijo…”

Mayela Laguna confirmó la existencia de dicho video

Aunque en un principio la ex nuera de Enrique Guzmán negó la existencia de un video incriminatorio contra el cantante, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en ‘De Primera Mano’, Mayela aceptó que dicho material existe y que lo presentará ante las autoridades:

La ex pareja de Luis Enrique Guzmán confirmó la existencia de un video en que el cantante toca indebidamente a una menor (Foto: IG/luisenriquegp TV Azteca)

“No quería hablar de esto. A mi hija siempre la ha mantenido atrás de todo esto porque ella es adolescente. Ella en su momento del video tenía 12 años, ahora tiene 14 y sí, es un video comprometedor. Es un video donde lo están grabando muchas personas porque es una piñata, en un cumpleaños de mi hijo”, indicó Mayela Laguna, quien aseguró que el material sería puesto a disposición de las autoridades.