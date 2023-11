Lyn May culpa a Mario Bezares por su caída y anuncia acciones legales

Lyn May anuncia demanda contra Mario Bezares (Instagram/@lyn_may_)

Hace unas semanas, Lyn May preocupó a sus seguidores pues se publicaron en redes sociales imágenes de la vedette sufriendo de una aparatosa caída. El accidente ocurrió en el marco de las filmaciones de una película donde participa la actriz y donde Mario Bezares es asistente de dirección y está a cargo de las coreografías.

Recientemente, Lyn May sorprendió a su público al anunciar que iniciará un proceso legal en contra de Mario Bezares por supuestamente ser el culpable de la caída que sufrió, misma que le ha traído problemas de salud. En su momento, la vedette declaró: “Se descuidó, me soltó, pero todo bien, terminamos la película y ya, luego trabajé ayer en un antro de Monterrey; todo bien, estoy muy bien, yo soy de hule”.

La también cantante fijó el día miércoles 22 de noviembre para encabezar una rueda de prensa donde dará todos los detalles del proceso legar en contra del viejo amigo de Paco Stanley, y tuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde explicó por qué Bezares está en la mira.

“Mario Bezares era el encargado de producción (...) Él es el que metió a un luchador en lugar de un bailarín, y pues un luchador no sabe nada de baile, como le falló un bailarín pues metió a un luchador”.

La icónica Lyn May desafía la gravedad en un instante que dejó a todos sin aliento Crédito: Tiktok @mj_candedo

Y añadió, que la demanda que va a interponer es porque, al parecer, es posible que el luchador haya dejado que callera a propósito: “En las fotos se ve si lo hizo a propósito para hacerse famoso (...) Tú ves la foto y parece que él me suela a propósito”.

Del mismo modo, explicó los problemas de salud que han llegado por el golpe de la caída: “No me vaya a salir algo en la cabeza porque sí tengo dolores de cabeza (...) Estuve un minuto dormida, muerta, desmayada, ya no supe qué hizo Mario Bezares. Poco a poco empecé a recobrar el conocimiento. Pero es una historia que pues está difícil porque me dicen que me puede salir algo. El golpe fue muy duro. Ahí está la foto”.

Finalmente, explicó que el objetivo de la demanda es que se investigue bien qué pasó y, que si se descubre que la caída fue a propósito, Mario Bezares se haga cargo económicamente de los estudios clínicos y tratamientos derivados de la caída.

¿Qué respondió Mario Bezares sobre la demanda de Lyn May?

(Foto: Instagram / @mbezares)

Tras esta situación, Gustavo Adolfo Infante buscó a Mario Bezares para que diera su punto de vista. El comediante aseguró que el error en realidad había sido de ella. Así lo ejemplificó:

“Desafortunadamente tú sabes que si hay un error de alguna cosa hay consecuencias. Se le había montado a Lyn una cargada con sus piernas estiradas, subirla y bajarla nada más, era todo lo que tenía que hacer, se ensayó dos veces, se ensayó tres veces, de hecho coreografiarle a Lyn es muy difícil porque ella ya sabe sus rutinas, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe moverse”.

“Desafortunadamente a la hora de la toma, Estrellato, que era su pareja la agarra de la cintura, porque así estaba marcado, levantarla nada mas y bajarla nuevamente, pero ella mete sus piernas en la cintura de él y lógico que no hay fuerza que puede detener a Lyn y se va hacia atrás y es cuando cae. Él no agarra la cintura de ella sino los laterales”, añadió.

Finalmente, confesó que no entiende por qué las acciones legales van en su contra: “No veo la razón de por qué me esté demandando a mí, fue un paso que ella quiso hacer y fue el problema de ella que no hiso el paso que debía de hacer”.