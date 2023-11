Así sonaría la última canción de The Beatles con la voz de Valentín Elizalde, según una Inteligencia Artificial

Valentín Elizalde canta última canción del cuarteto de Liverpool gracias a la IA Captura TikTok/@omar_medmen

Valentín Elizalde murió en noviembre de 2006 mientras que los Beatles se separaron en 1970; sin embargo, un tiktoker logró unir la última canción de la banda británica con la voz del cantante de regional mexicano al utilizar la Inteligencia Artificial (IA).

Te puede interesar: Ringo Starr sorprendió con el anuncio de un segundo concierto en el Auditorio Nacional

Now and Then es el último tema que lanzó el cuarteto de Liverpool, es una canción que fue escrita por John Lennon y en la que trabajaron George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, pero el internauta @omar_medmen logró unir la voz del cantante mexicano con la melodía compuesta por The Beatles.

La letra del tema fue traducida como “Y a veces te extraño, ohh a veces quiero que estés tú para mí, siempre vuelvas junto a mí” para ser adaptada a un ritmo entre banda y norteño, pero sin dejar de parecerse a la melodía original de Now and Then, de acuerdo con el mismo creador de contenido, el instrumental estuvo a cargo de Ez Band.

Así sonaría la voz del Gallo de Oro en la última canción de The Beatles Crédito: (TikTok/@omar_medmen)

En realidad la letra traducida dio como resultado un mensaje muy similar al que tiene la canción original, pero la fusión entre géneros musicales causó enojo entre los fans del rock.

Te puede interesar: Paul McCartney envió mensaje a fans mexicanos tras su primer concierto en el Foro Sol

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el perfil del tiktoker que utilizó la Inteligencia Artificial para recrear Now and Then: “Hay un lugar en el infierno con tu nombre por profanar esta bellísima pieza con esa mediocre excusa de voz”, “es una verdadera blasfemia y aberración”, “¿Quién quiere escuchar una voz de borracho?” y “Quita esa basura”; sin embargo, la mayor parte de las personas tomó la situación con humor, pues finalmente se trata de una recreación hecha para saciar una curiosidad.

Incluso algunos usuarios de esta red social señalaron que la traducción tenía coherencia y que el video había sido acomodado de tal forma en que pareciera que John Lennon está bailando al ritmo de la banda, y es que Valentín Elizalde fue encimado sobre el videoclip de Now and Then con los Beatles de fondo, estas fueron algunas de las opiniones positivas sobre la canción:

Te puede interesar: Con ayuda de la Inteligencia Artificial, ‘Bad Bunny’ estrena exitoso cover de Cepillín

“El verdadero quinto Beatle”, “Quedó muy bien con mi gallo de oro”, “Mi rola”, “Dos gustos musicales en uno”, “Está buena para llorar a gusto”, “Amo a The Beatles pero mi Gallito de Oro cantando esto es oro” y “Yo si tradujera la letra de Now and Then:”. También hubo un comentario en el que fusionó el apodo del cantante de regional mexicano y el de los músicos británicos, dando como resultado: Los Escarabajos de Oro.