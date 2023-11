¿Qué escuelas de Acapulco y Coyuca de Benítez reanudarán clases esta semana?

(X/@EvelynSalgadoP)

A casi un mes del paso del huracán Otis por el estado de Guerrero, la Secretaría de Educación ha dado a conocer que hará un regreso a clases de forma gradual en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) informó que este 21 de noviembre sólo se reactivarán las clases y actividades administrativas en las escuelas cuyas instalaciones no representen ningún riesgo para la comunidad educativa, en todos los niveles del sector público, privado y en ambos turnos, si los docentes y padres de familia están de acuerdo.

La dependencia a cargo de Marcial Rodríguez Saldaña dijo, sin embargo, que la suspensión de clases y actividades administrativas se mantendrá una semana más ―del 21 al 24 de noviembre― en cuyos planteles las instalaciones aún representan riesgo para la comunidad educativa y/o no tengan las condiciones de servicios.

El responsable de la educación en la entidad expresó que se debe tener mucha sensibilidad en esta etapa de emergencia, por lo que no se obligará a ningún alumno, trabajador o maestro a asistir a la escuela si no está entre sus posibilidades, así como no se exigirá nada a los estudiantes como uniforme o útiles, más que su presencia, de quienes puedan acudir.

Titulares de la SEG y la SEP acuerdan regreso a clases. (@EducGuerrero)

Por otro lado, la SEG también instruyó a sus trabajadores, jefaturas de sector, supervisión y directivos, así como invitó a docentes, madres y padres de familia, y jóvenes estudiantes, a realizar labores de limpieza en las escuelas durante esa semana, para generar las condiciones de regreso a clases.

Como ya se ha determinado desde hace unas semanas, en todos los demás municipios de Guerrero las actividades docentes y administrativas deben mantenerse en normalidad, salvo los días señalados en el Calendario Escolar Oficial.

Finalmente, Marcial Rodríguez manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda coordinan los trabajos de apoyo a las escuelas, como en el incremento del 100% de becas en Educación Básica, la integración de todos los planteles al programa «La escuela es nuestra» y los trabajos para la reconstrucción.

De acuerdo con el último corte hecho este domingo 19 de noviembre, la SEG tenía reportados con afectación 561 centros educativos y administrativos, de los cuales se han censado 400.