Dónde, cuándo y a qué hora iniciarán precampaña Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García

El 20 de noviembre iniciarán el periodo de precampañas (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el lunes 20 de noviembre como el inicio del periodo de las precampañas a la Presidencia de la República, por lo que los partidos políticos terminaron los registros de sus perfiles durante el fin de semana.

Este periodo concluirá el jueves 18 de enero de 2024 y en él, los representantes de partidos o coaliciones podrán realizar reuniones públicas, asambleas o marchas dirigidas a afiliados, simpatizantes o el electorado en general con el objetivo de ser los candidatos a la titularidad del Ejecutivo Federal.

Además, a partir de este momento ya tienen autorización para dar a conocer sus propuestas mediante escritos, publicaciones, imágenes o grabaciones, todo esto apegado a los lineamientos que establecieron las autoridades electorales.

Finalmente, se entiende por precandidato o precandidata al ciudadano postulado por algún instituto político o coalición como candidato a algún cargo de elección popular.

Fecha, horas y lugares que darán inicio a las precampañas

Claudia Sheinbaum Pardo

La precandidata a la presidencia iniciará su precampaña en Veracruz (Cuartoscuro)

La precandidata a la presidencia por la coalición Seguimos Haciendo Historia —Morena, PT y PVEM— se registró formalmente el domingo 19 de noviembre y, de acuerdo a lo que informó en una transmisión en vivo en Facebook, comenzará su periodo el lunes 20 de noviembre desde Boca del Río, Veracruz.

El evento se realizará en el World Trade Center (WTC) del municipio veracruzano, además visitará Medellín de Bravo durante el resto del día. Un día después tiene planeada un encuentro en la región de los Tuxtla, es decir, en Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla.

Finalmente, el miércoles 22 de noviembre tendrá un evento en el domo de la unidad deportiva Benito Juárez de Minatitlán a las 10:30 horas (tiempo del centro de México), según informó su equipo.

Xóchitl Gálvez Ruiz

Xóchitl Gálvez se registró como precandidata del PRI, PAN y PRD (X/@PRI_Nacional)

En tanto, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) local informó que la senadora con licencia iniciará su precampaña el días lunes en Ciudad Juárez, Chihuahua; sin embargo, el evento principal se llevará a cabo a las 18:00 horas (tiempo del centro del país) en el Polifórum Chihuahua, en la capital de la entidad fronteriza.

Posteriormente, el martes 21 de noviembre visitará Delicias; mientras que el miércoles 22 regresará a la capital del país y, según explicó Sarahí Franklyn —dirigente del PAN local—, podrá visitar el municipio de Cuauhtémoc.

Samuel García Sepúlveda

El gobernador de Nuevo León pidió licencia para competir por la presidencia (EFE/Madla Hartz)

En tanto, el gobernador con licencia iniciará su precampaña en la entidad que gobierna: Nuevo León. El evento se realizará en la Plaza de los Tres Museos, a un costado de la Macroplaza en la capital del estado, a las 16:00 horas (tiempo del centro).

A diferencia de las demás precandidatas, el representante de Movimiento Ciudadano (MC) no ha dado a conocer más información sobre qué hará los siguientes días.

¿Qué actos podrán ser multados?

De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los y las precandidatas no podrán incurrir en actos de calumnia o de violencia de género, debido a que podrán ser multados. Además, no podrán solicitar o recibir recursos —en dinero o en especie— de personas que no estén autorizadas por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (CIPE) y todas las demás normativas en la materia.

Además, están obligados por ley para presentar un informe de gastos detallados, debido a que no pueden sobrepasar el tope de gastos establecidos.