Vanessa Claudio reveló el momento más tóxico con su expareja y tiene que ver con comida mexicana

Vanessa Claudio aseguró que tuvo más de una pareja tóxica. (Foto: Instagram)

Vanessa Claudio es una de las conductoras de televisión más reconocidas en México gracias a su carisma y alegría que ha mostrado frente a las cámaras en distintos programas, el más reciente y donde trabaja actualmente es Al Extremo.

Una de las cosas que los famosos siempre han pedido es que se les considere una persona más, con miedos, sueños, inseguridades, alegrías y tristezas, si esto no queda claro por declaraciones, a veces los actos lo ilustran de buena forma y es justamente lo que ocurrió con Vanessa Claudio quien, a pesar de ser una mujer exitosa también tuvo una relación tóxica en el pasado durante 9 meses, tiempo en el que no pudo ver la negatividad den su romance hasta que llegó un punto de quiebre.

Lo curioso del caso es que el momento en que ella decidió finalizar con su expareja está estrechamente con un platillo tradicional de la comida mexicana el cual, sumado a una acción de agresión, marcó el punto final de la historia marcada por actitudes calificadas como “tóxicas”.

La conductora contó el momento en que fue agredida por una de sus exparejas (TikTok: exafm)

Lo que ocurrió, de acuerdo con Vanessa Claudio, es que había salido con su entonces novio a comprar un antojito para poder comer de forma rápida, por lo que optaron por adquirir un par de tlacoyos, o tlayudas (la conductora se confundió, pero a fin de cuentas ambos son recetas tradicionales mexicanas), pero comenzó una fuerte pelea entre ellos, pero no reveló el motivo, que terminó en agresiones verbales y en él bajándose del coche.

Pero cuando Vanessa Claudio se disponía a irse del lugar, escuchó golpes en el parabrisas trasero, que resultaron ser los tlacoyos, o tlayudas, que su expareja había arrojado a su coche que quedó todo embarrado de queso. Estas fueron las palabras de la conductora:

“El día que nos dejamos tuvimos una discusión fuerte en el carro, se bajó enojado diciendo palabras que no voy a repetir porque no son buenas... de pronto voy a arrancar en mi carro y que me lanzó las tlayudas, pum, pum, volteó y todo mi cristal de atrás lleno de queso... la toxicidad se pega, y el queso también”, reveló en una entrevista concedida a Yordi Rosado para Exa Fm.

Vanessa Claudio tuvo una pareja tóxica. (Ig: @vanessaclaudio)

Vanessa Claudio y sus momentos tóxicos al bailar y al subir a un elevador

Vanessa Claudio tuvo un par de momentos con su pareja tóxica que, para muchos serían suficientes para finalizar la relación, pero que ella dejó pasar. Uno de ellos fue cuando subió a un elevador, saludó a un señor y ese gesto de amabilidad fue suficiente para recibir reclamos sobre el hecho de dedicarle un buenos días.

Otra de las incómodas situaciones de alarma fue cuando bailó una canción que a ella le gustaba y su entonces pareja la reprimió diciendo que ella sólo bailaba porque quería la atención de otros hombres; sin embargo, y a pesar de todas estas cuestiones, ella duró 9 meses en la relación.