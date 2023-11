Cuáles son las características del “buen militante” del PRI, según Alito Moreno

Moreno Cárdenas respondió a las críticas que ha recibido en los últimos días por expriistas (X/@alitomorenoc)

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, respondió sutilmente a las críticas que ha recibido en los últimos días por expriistas y dio a conocer cómo sería el perfil ideal de los afiliados al instituto político.

Te puede interesar: Alito Moreno y el PRI cierran filas con Adrián Rubalcava: “Estamos listos”

Durante el registro de Xóchitl Gálvez Ruiz como aspirante a la precandidatura a la Presidencia de la República del tricolor, el diputado federal refirió que una de las principales características de los priistas siempre ha sido la lealtad hacia los más competitivos para ganar en los comicios.

Asimismo, refirió que cuando la dirigencia toma una decisión, es obligación de todos los priistas ir en conjunto y cerrar filas, debido a que no se trata de cualquier perfil, sino que se trata de la persona con el mejor perfil, que cumple con los requisitos de inclusión, competitividad, congruencia, eficiencia y eficacia.

Te puede interesar: Alito Moreno acusó a Samuel García de competir por la presidencia para beneficiar a la 4T

“Aquí vamos a trabajar, y lo digo claramente, firme y categóricamente, con las y los más competitivos y cuando el partido toma una decisión, todos nos vamos en esa dirección porque así somos los priistas y vamos juntos y cerramos filas, por eso lo he dicho, siempre se valorarán los mejores perfiles, inclusión, competitividad, congruencia, eficiencia y eficacia”, explicó el domingo 19 de noviembre.

El líder priista respondió a las críticas que ha recibido durante el pasado fin de semana (Crédito: X/@PRI_Nacional)

Aunado a lo anterior, el presidente del PRI enunció que siempre ha pedido a la militancia luchar con pasión por todos los cargos que pueden estar en juego; sin embargo, si no resultan ganadores, les ha solicitado ser buenos militantes y regresar a la fila de la disciplina para apoyar a quien salió favorecido.

Te puede interesar: Rubalcava sale del PRI y arremete contra Alito Moreno tras ser descartado en CDMX: “Me utilizaste”

“Siempre he convocado al priismo nacional a que luche en los cargos de dirigencia, los cargos de elección popular, a que los lucha con ánimo, con amor, con pasión, con mucho carácter, pero una vez que se toma la decisión y no sale uno favorecido, un buen militante del PRI, regresa, se forma en la fila de la disciplina, de la lealtad a quien haya decidido el partido”, concluyó Moreno Cárdenas, lo que le valió aplausos de todos los presentes.

Adrián Rubalcava arremete contra Alito Moreno tras designación de Santiago Taboada

Alito Moreno respaldó postulación de Adrián Rubalcava, pero el PRI se decantó por Santiago Taboada (X/@alitomorenoc)

Las declaraciones del también exgobernador de Campeche se dieron un día después de que el alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, anunció su salida del PRI y acusó a Moreno Cárdenas de haberlo traicionado al decantarse por Santiago Taboada como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con el Frente Amplio por México.

Con base en lo que refirió Rubalcava Suárez, el presidente priista presuntamente lo habría traicionado al no respetar el acuerdo al que ambos habían llegado, además lo señaló de presuntamente llenar la llamada con insultos en su contra.

“A Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación: Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera en que me trataste”, refirió.

No obstante, apuntó que, aunque todavía no tiene decidido qué es lo que hará en su futuro próximo, sólo tenía claro que dejaría al Revolucionario Institucional y develó que fue señalado como “traidor” por Moreno Cárdenas.

El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, renunció al PRI (Captura de pantalla/@alejandormurat)

Sin embargo, no fue el único que renunció al partido el pasado fin de semana, quien también lo hizo fue el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, señalando que era una decisión irrevocable; no obstante, agradeció a la militancia por los años de apoyo.

Durante su discurso, que hizo público mediante un video en redes sociales, el exmandatario anunció la creación de la Alianza Progresista por México debido a que consideró que el país necesita una política de esperanza y no de miedo.