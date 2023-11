Christian Chávez se transforma en Anahí para honrarla durante el concierto de RBD

Anahí se retirará de los escenarios después de su gira con RBD (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Luego de que Anahí tuviera que abandonar un concierto de RBD en Brasil debido a problemas de salud, Christian Chávez, uno de sus más fieles amigos, decidió transformarse en ella para honrarla y que los fans no la echaran tanto de menos.

Te puede interesar: Anahí y Dulce María están enfermas en plena gira de RBD y una de ellas no sabe de qué

Y es que Christian Chávez y Anahí han sido muy unidos desde que comenzó el proyecto de Rebelde, mismo que se convirtió en la banda RBD años después y que hoy está celebrando una gira del adiós por todo Latinoamérica, Estados Unidos y México.

La joven tuvo que dejar las presentaciones en Brasil debido a que se sintió mal durante uno de los conciertos, pues presentó fiebre y escalofríos. Cuando estuvo fuera de peligro, la joven escribió en redes sociales un mensaje donde detalló la causa que la llevó a ir al hospital:

(Instagram: @anahi // @programahoy)

“Queridos amigos, por primera vez en mi vida tuve que abandonar un concierto por un problema de salud. Tengo el corazón en pedacitos porque en verdad es lo que menos hubiera querido. He tenido varios días con un dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza. Fiebre muy alta y escalofríos. De acuerdo con los estudios de sangre y ultrasonido que me realizaron, tengo una severa infección en los riñones, mucha inflamación y dolor”.

Te puede interesar: Ésta es la canción que Gloria Trevi le escribió a Anahí

La cantante no logró terminar el show del 17 de noviembre en el Allianz Parque de Brasil, y tampoco se presentó en el show del 18 de noviembre. Pero esto no fue impedimento para que sobre el escenario Anahí tuviera una aparición simbólica.

Y es que Christian Chávez no dudó en usar un atuendo inspirado en la famosa ombliguera de Anahí, además de usar la falda corta de la cantante encima de su pantalón. Los fans de la banda de pop mexicana agradecieron el gesto del cantante y mandaron buenas vibras a la intérprete para que se recupere y pronto vuelva a la gira que está siendo un éxito en cada país que visita.

La joven tuvo que abandonar un concierto de RBD por cuestiones de salud. Crédito: TikTok/@qgrebelde

“Gran gesto de Christian por representar a Anahí”, “Me llamó la atención la faldita de Christian, qué lindo gesto en honor a Anahí”, “No sé por qué siento que RBD sin Anahí no es RBD”, “O sea que Chris y Anahí tienen la misma cinturita”, y “Definitivamente Anahí es RBD”, fueron algunos de los comentarios que los fans de la agrupación escribieron en redes sociales.

Te puede interesar: ¿Qué sucederá con la gira de RBD? Anahí no participará en concierto de Brasil tras problemas de salud

La amistad de Christian y Anahí data de hace muchos años, de hecho, él fue quien le contó a la joven la existencia del proyecto Rebelde. La cantante lo contó así con Joaquín López Dóriga: “Un día en Clase 406 yo conozco a Christian Chávez, en mi casa los dos juntos platicando, soñando y abriendo nuestro corazón como siempre lo hemos hecho, me dice: ‘Voy a hacer una telenovela con Pedro (Damián), sí, se llama Rebelde, es un proyectazo, la hicieron en Argentina, tuvo mucho éxito y ahora la vamos a hacer en México”.

Cómo se fue Anahí del escenario

La cantante ha tenido problemas de salud desde su llegada a Brasil Crédito: X @programa_hoy

Faltando sólo algunas canciones, Anahí habló hacia el público para pedir una disculpa: “Ellos saben que no han sido días fáciles, estoy con mucho dolor, realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen y no quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes para mí es lo más importante”.

Horas después, la intérprete de Sálvame se pronunció en redes sociales, detallando lo sucedido, y añadió: “Estoy en manos de los doctores y por el momento pensando en lo más importante que es la salud. Gracias por su cariño, Brasil, y les pido una disculpa por haberme tenido que ir faltándome cuatro canciones para terminar el show”.