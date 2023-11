“Anahí estaba agonizando”: viralizan VIDEO de la famosa en el que casi colapsa en pleno show de Brasil (Foto: RS)

El viernes 17 de noviembre, las redes sociales se vieron abrumadas por la preocupante noticia acerca de Anahí, quien sorprendió a sus seguidores al abandonar de manera abrupta un concierto de RBD en Brasil debido a problemas de salud. Información preliminar señala que la cantante presentó fiebre y escalofríos, obligándola a salir de urgencia del estadio Allianz Parque y ser trasladada en ambulancia a un hospital.

Tras su ingreso de emergencia y la difusión de imágenes que evidenciaban su notable malestar durante el traslado, la reconocida intérprete de Mia Colucci compartió el diagnóstico médico recibido: una infección renal severa.

Ausente del show número 41 de la banda pop, internautas han viralizado sensibles momentos en el que la mexicana casi colapsa en plena presentación debido a la severa infección y duros síntomas que presentaba, causando alarmante preocupación entre sus millones de fans e incluso indignación entre aquellos que exigen su regreso inmediato, pese a que la enfermedad que tiene puede llegar a ser mortal.

Fans de Anahí aplauden esfuerzo por continuar con show, pero piden no regrese de forma inmediata a la gira

Los diversos videos en los que se le puede ver a la cantante de éxitos en solitario como Mi Delirio, Me Hipnotizas y Corazón de Bombón hacer gesticulaciones que mostraban el intenso dolor que sentía por una severa infección renal que le fue diagnosticada, han generado debate en redes sociales.

“Anahí estaba agonizando y los fans que realmente no lo son piden que ya se integre al último concierto de RBD en Brasil o demuestran estar más preocupados por si de nueva cuenta estará o no en los shows que dará en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México”. “Es una persona tan profesional que seguramente estaba a punto de desmayarse como se nota en su cara pero seguía con todo. Eso no significa que esté bien, la queremos descansado y no en el escenario de forma inmediata”, se puede leer en redes sociales.

En más de un momento se le puede observar a la intérprete de ‘Mia Colucci hacer gesticulaciones que mostraban el intenso dolor que sentía por una severa infección renal que le fue diagnosticada (Foto: RS)

Qué es la infección renal severa que sufre Anahí

La infección renal severa, conocida médicamente como pielonefritis aguda, representa un desafío significativo para la salud, afectando a miles de personas en todo el mundo. Esta condición, caracterizada por la inflamación aguda del riñón, resulta de la invasión bacteriana en el tracto urinario superior, alcanzando los riñones y desencadenando una respuesta inflamatoria intensa.

De acuerdo con fuentes oficiales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Salud del Gobierno de México, las bacterias, principalmente Escherichia coli (E. coli), suelen ser las responsables del inicio de esta infección. Estas bacterias pueden ascender desde la vejiga hasta los riñones a través de la uretra o propagarse a través del torrente sanguíneo, llegando a los riñones y desencadenando la infección.