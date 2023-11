Miguel Layún habla sobre los detalles de la Kings League Americas y su futuro en el futbol profesional

El presidente de la Kings League Americas contó cómo fue el primer acercamiento con Gerard Piqué, creador de este torneo. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

El próximo enero de 2024, finalmente dará comienzo la Kings League Americas, teniendo al futbolista mexicano Miguel Layún como el presidente de dicho certamen.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el defensor de las Águilas del América habló sobre los detalles del torneo que se disputará en la Ciudad de México, explicó el formato, contó cómo fue el acercamiento con Gerard Piqué, creador del torneo, los equipos participantes y el Final Four

Incluso, la leyenda azulcrema habló sobre su retiro profesional, en el que espera darle el campeonato número 14 de Liga a la afición americanista y su futuro como presidente de la Kings League Americas.

¿Cómo fue el acercamiento con Gerard Piqué para tomar el rol de presidente de la Kings League Americas?

Layún junto a Piqué al ser presentado como el presidente de la Kings League Americas.

Mi primer acercamiento fue con el Kun Agüero, que es con quien tengo muy buena relación desde hace tiempo y de ahí se estaba explorando la posibilidad de entrar como presidente en uno de los equipos. Pude estar con Javier Hernández (Chicharito) en el equipo que tiene él y en ese inter tuvimos una llamada Gerard, Uriol y yo y me hicieron saber que encajaba para ser el presidente de la Liga.

Me preguntaron que si conocía la Kings League y les dije que sí, que yo era un gran fan de lo que habían hecho y eso detonó en ser el presidente de la Liga y no presidente de un equipo.

¿Será el mismo formato como el de la Kings League de España?

La esencia de la Kings League Americas es que nacemos de la naturalidad que demandaba la expansión y de llegar a muchos más rincones del mundo. Los formatos son lo mismo, se lleva todo con las mismas reglas y sobre todo como lo anunció Gerard Piqué, habrá una participación internacional donde estarán los mejores equipos de cada una de las Kings League y conlleva que tengamos que estar de manera homogénea, en todo lo que se va haciendo.

Se mantienen el tema de los dados, las tarjetas, las cartas, de cómo se compite, de los lineamientos de los presidentes, de las sanciones, de todo vamos a tener una línea de comunicación directa entre España y México.

Se creará la Queens League Americas

¿Los 12 equipos de la Kings League Americas contarán con estrellas internacionales y serán mixtos?

Chicharito tendrá su propio equipo y buscará que Olimpo United logre la gloria deportiva. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

La idea es que los equipos puedan aprovechar sus plazas 11, 12 y 13 para atraer jugadores de jerarquía internacional; ya vimos que en la liga de España estuvieron Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, el mismo Chicharito, creo que es importante que podamos acceder a este tipo de jugadores.

Tenemos presidentes que tienen muy buenas relaciones con jugadores de talla internacional e intentaremos incentivar a que esto suceda seguido para el pro del espectáculo. También viene el formato de la Queens League no va a venir en este split, porque queremos asentarnos bien, tener todo montado y estructurado. Ha sido muy rápido todo lo que se ha tenido que gestionar para el arranque de la de la Kings League Santander; sin embargo, queremos que la Queens tenga un espacio también muy importante.

¿Se tiene en mente que se haga el Final Four en México?

(Kings League)

La idea es que se lleve en una localidad especial para todos, incluso una de las propuestas que tenemos es que eventualmente con el tiempo pudiéramos aspirar a tener final four en diferentes países, ya que la Kings League Americas tiene muchos países involucrados.

Se planea que después los mejores cuatro de México se enfrenten a los de España, esto en un plano internacional, pero habrá que definir, espero que se desarrolle en la Ciudad de México, aunque seguramente se peleará para que se haga en España u en otro país de latinoamérica o Estados Unidos.

De los cuatro equipos mexicanos, ¿cuál te parece más llamativo?

México está bien representado en el certamen por grandes conocedores del balompié. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

Yo creo que aquí nos pudiéramos engañar un poco, pues tienes a Chicharito que conoce perfectamente el mundo del fútbol, que involucró a dos futbolistas muy importantes como el Capi Castro y Oribe Peralta como los entrenadores y esto les pudiera a brindar la tranquilidad de que van a elegir a los mejores jugadores.

Por ejemplo a Alana, presidenta de la Raniza FC, le encanta el fútbol, si se sabe rodear de la gente correcta, pues al final empezará a equilibrar un poco la balanza y a pesar de que los equipos no han hecho anuncios, se están haciendo cosas interesantes.

¿Qué sigue para Miguel Layún al retirarse como futbolista profesional? ¿Seguirás en la Kings League o buscará ser DT?

Director Técnico no me pasa por la cabeza, yo soy competitivo por naturaleza y mientras esté activo de aquí a que termine este torneo aspiraré a lo máximo, que es ganar. Estoy Implicado 100% en la Kings League; sin embargo, si hay algún otro proyecto que pueda acompañar en tiempos, eh, a la Kings League lo haré feliz de la vida.

Te adelanto, me voy a quedar a vivir aquí en la Ciudad de México, teníamos pensado como familia, mudarnos, nosotros pensamos vivir en Monterrey, pero con la Kings League y con el compromiso que tengo, me quedo, así que mi implicación va a ser total y no parcial con este proyecto.