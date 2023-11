Jorge Campos habló sobre la posibilidad de unirse a Televisa con Marín y Faitelson

El gesto increíble de Jorge Campos hacia su mentor que te hará creer en la bondad del mundo (@jorgecamposof)

La llegada de David Faitelson y André Marín a Televisa abrió el panorama para diversos comunicadores y analistas en la televisión mexicana, entre ellos a Jorge Campos, analista insignia de Azteca Deportes.

Te puede interesar: David Faitelson y André Marín debutan en TUDN augurando la 14 para el Club América

El histórico ex guardameta de los Pumas y de la Selección Mexicana habló en entrevista en el podcast de la esposa de Andrés Guardado, y recordó sobre cómo se dio su llegada a TV Azteca gracias a André Marín. Bajo este sentido, Sandra de la Vega, pareja de Andrés Guardado, le preguntó al “Inmortal” si existe alguna posibilidad de que se una al ex analista de Fox Sports ahora que trabaja para Televisa.

Foto: Getty Images

“Ya se fue, a ver si me quieren llegar. No sé, no me han dicho nada. André Marín fue fundamental, siempre me apoyó y fue fundamental para que llegara a TV Azteca”, explicó. El Brody actuó de manera diplomática y no se metió en polémica contestando si sí o no trabajaría para la competencia de la televisora del Ajusco en un futuro, como lo hiciesen en el pasado el propio Marín o David Faitelson.

Te puede interesar: David Faitelson defiende su ingreso a TUDN: “Creo que mi periodismo cabe aquí”

El pasado septiembre Martinoli enalteció al Brody todo lo que significa el ‘Inmortal’ para el deporte mexicano y en su faceta como comentarista deportivo.

El narrador de Azteca Deportes reconoció lo importante que es Jorge Campos. Foto: Jovani Pérez

Estando presente en el Museo de Artes Decorativas de París y acompañando a Campos en la exhibición es Mode et Sport, d’un podium a l’autre (Moda y deporte, de un podio al otro), el popular narrador de Azteca Deportes compartió su sentir y cariño por el mítico cancerbero mexicano, señalando que en la empresa del Ajusco, el ‘Brody’ es el elemento más importante en la rama deportiva.

Te puede interesar: Hijo de José Ramón Fernández confesó que su padre se siente “traicionado” por David Faitelson

Jorge Campos es el más importante de todos los que trabajamos en Azteca Deportes desde el punto de vista de lo mediático que es, de la importancia que tuvo como deportista trascendente. Tuve la oportunidad de viajar a cinco continentes y en los cinco lo terminan deteniendo para pedir una foto(...) Es una “Cultura Pop” del deporte.

Foto: Getty Images

Por otro lado, en esa misma entrevista para Azteca, Martinoli apuntó la enorme carrera deportiva que tuvo el canterano de los Pumas de la UNAM.

“Jorge Campos fue para el futbol mexicano un adelantado bajo cualquier parámetro, un tipo disruptivo en la posición y alguien que supo compaginar en su momento con lo que tuvo René Higuita, además de que lo supo compaginar con su vestimenta que el mismo diseñaba.”