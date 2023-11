Gobierno de la CDMX le negó a Lupita D’Alessio conciertos en el Zócalo y Bellas Artes

Lupita D'Alessio quería cantar en el Zócalo pero el gobierno negó el permiso (Archivo)

“Gracias Tour”, la gira del adiós de Lupita D’Alessio está a punto de llegar a su fin y, por tanto, las presentaciones en vivo de La Leona Dormida. El próximo concierto de la gira se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre del 2023 en Torreón.

Recientemente, Ernesto D’Alessio, hijo de la intérprete, reveló que su madre tiene el deseo de que el final de la gira sea en un lugar de acceso libre al público. Así lo detalló en una conferencia de prensa, además de explicar que, lamentablemente, aunque la propuesta de un show en el Zócalo fue hecha al Gobierno de la Ciudad de México, ésta fue rechazada.

El intérprete de Con el alma en un cajón y de De tu mano nada sale mal, explicó también las razones por las que Lupita D’Alessio quiere darle un cierre a su carrera artística en un lugar como el Zócalo.

¿Qué dijo Ernesto D’Alessio sobre el rechazo del Gobierno de la Ciudad de México?

Ernesto D'Alessio reprobó las negativas del gobierno de la CDMX FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

“El rumor del Zócalo surgió porque eso lo propuso mi mamá, porque mi mamá lo que quiere es dar un concierto gratuito. Ella quiere el Zócalo no porque sea el Zócalo, que es un lugar histórico y bello que tenemos en la Ciudad de México, ella quiere el Zócalo porque quiere que la vaya a ver la gente que no puede pagar un boleto, por eso ella quiere hacer en Zócalo. Pero eso el gobierno no lo entiende, ellos prefieren llevar otras cosas”, expresó Ernesto a los medios de comunicación.

Aunado a esto, el hijo de la cantante reveló que también se solicitó Bellas Artes, pero que tampoco fue otorgado por las autoridades; sin embargo, afirmó que buscarán la forma de hacer un espectáculo gratuito. Así lo explicó:

Lupita D'Alessio se retira con nostalgia y "buena actitud" con su gira Gracias Tour EFE/Uriel Santana

“Y tampoco Bellas Artes. Pero con ellos o sin ellos vamos a hacer un evento brutal de despedida, cuenten con eso, no los ocupamos y nunca los hemos ocupado. ¿Me van a decir que no cumple los requisitos Lupita D’Alessio para estar en Bellas Artes? Por Dios, es la mejor intérprete no de México, de América Latina”.

Del mismo modo, el hijo de la Leona Dormida, explicó que la principal causa por la que su madre quiere retirarse de los escenarios para siempre es porque no quiere llegar a un punto en el que no dé un show de calidad. Ejemplificó esto diciendo que Lupita D’Alessio es capaz de cantar el 95% de las letras durante un concierto, y que ese quiere que sea el recuerdo que tengan sus fans.