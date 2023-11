Conapred condena actos de homofobia de regidor Ángel Mantilla en Puebla tras amenazar a colaborador de Morena

La agresión de Ángel Mantilla quedó captada en video. (Ayuntamiento de Puebla | X/@ElisaMRegidora)

Por medio de un comunicado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) manifestó su rechazo a los discursos homofóbicos que emitió Miguel Ángel de Jesús Mantilla Martínez, regidor del Partido Acción Nacional (PAN), al finalizar la sesión de Cabildo del 17 de noviembre.

En este sentido, el Consejo hizo un llamado a que todas las personas públicas respeten las garantías individuales y se abstengan de replicar narrativas discriminatorias en contra de integrantes de la comunidad LGBTQ+.

Y es que, tras la reunión de trabajo, el regidor lanzó una violenta amenaza en contra de Jaime Carcaño, colaborador de la regidora Elisa Molina del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Te lo digo, aquí no andes con tus pen*jaditas eh, p*nche j*to”, fueron las palabras que expresó el regidor Mantilla, quien fue captado en video por la propia Molina al salir de la reunión.

Ante estos hechos, la morenista confrontó al regidor y él, en respuesta, lanzó un manotazo al teléfono de su compañera. “¿Me va a agredir físicamente?”, Cuestionó Molina, a lo que Ángel Mantilla respondió que “sí”.

El regidor incluso deijo estar dispuesto a agredir físicamente a una de sus compañeras. (X/@elincorrectosoy)

Más tarde, Carcaño compartió un video en el que compartió su testimonio tras las agresiones del panista y aseguró que ya había interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del estado.

De acuerdo con su narración, las intimidaciones por parte de Mantilla, quien es presidente de la Comisión de Gobernación del PAN, iniciaron durante la sesión de Cabildo, luego de que la regidora Molina emitiera un posicionamiento de denuncia contra un proyecto encabezado por el del partido blanquiazul.

“Al salir se abalanza en contra mía el regidor Ángel Mantilla, me empuja queriéndome llevar contra el muro, queriendo acorralarme y me empieza a amenazar, que soy un p*ndejo, que con él no me puedo meter”, contó Carcaño.

En ese momento, le pidió a la regidora Molina que grabara a Mantilla para que quedara registro de la agresión. “Me dice que soy un p*nche p*tito y que no puedo estar con esas p*ndejaditas, puros ataques que hacían referencia a mi sexualidad”.

Jaime Carcaño, a quien agredió el regidor, interpuso una denuncia ante la Fiscalía estatal. (X/@elincorrectosoy)

Tras estos hechos, la Coordinación de Regidurías del Ayuntamiento de Puebla reprobó las acciones del funcionario panista y adelantó que “se tomarán las medidas pertinentes” para evitar que esto se repita.

Sin embargo, no dio a conocer si se aplicará alguna sanción desde la administración municipal en contra de Mantilla.

Cabe señalar que desde el mes de agosto Jaime Carcaño ya había denunciado públicamente a Ángel Mantilla por sus expresiones clasistas, ya que durante una sesión utilizó la palabra “cucarachas” al hablar de la población que trabaja en el comercio informal.