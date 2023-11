Fans de Paul McCartney le llevaron mariachi a su hotel antes de su segunda noche en México

Entusiastas fans de Paul McCartney le llevaron mariachi afuera del hotel donde se hospedó en la CDMX (Cortesía: Erandi de la Cruz)

Durante su visita a México, Paul McCartney ofreció a sus fans dos noches de conciertos en el Foro Sol —el 14 y 16 de noviembre— como parte de su gira Got Back, pero algunos beatlemaniáticos tuvieron la iniciativa de ser ellos quienes le llevaran música a su hotel el día que no dio show, es decir el 15 de noviembre.

Te puede interesar: ¿Lloverá durante los conciertos de Paul McCartney en el Foro Sol? Éste es el pronóstico del clima

Para lograrlo, los fans del músico británico contrataron a un grupo de mariachis y los llevaron hasta las afueras de su hotel, ellos tenían la esperanza de que McCartney se asomara desde la ventana, pero en redes sociales externaron que eran conscientes de que tal vez el músico estuviera en otro lugar o incluso dando un paseo por la ciudad.

Además de los gritos de “¡Paul! ¡Paul! ¡Paul!” y “¡Ole, ole, ole! ¡Sir Paul, Sir Paul!”, los fans también corearon temas como Sabes una cosa, El mariachi loco y Bésame mucho, un bolero al que los Beatles le hicieron un cover en 1969, concretamente durante las sesiones de Let it be.

Beatlemaniáticos cantaron para llamar la atención del músico Crédito: Erandi De la Cruz

El grupo de fans estaba en la banqueta del Teatro Juan Moisés Calleja —conocido también como Teatro Reforma IMSS—, aparentemente la habitación de Paul McCartney tiene vista hacia este lugar, pero el músico británico no se asomó.

Te puede interesar: Cuánto cuesta la merch oficial de Paul McCartney y cuál es

Sin embargo, otro grupo de beatlemaniáticos logró captar un video en el que se pudo ver al artista en el restaurante del hotel, el músico iba en compañía de la empresaria Nancy Shevell, su esposa —quien también estuvo presente en el concierto del 14 de noviembre—.

Se desconoce si Paul McCartney logró apreciar la serenata desde algún punto del hotel, incluso si no interactuó directamente con los fans. Es probable que el bajista si se hubiera dado cuenta de que había decenas de fans afuera de su hotel junto a un grupo de mariachis, pero decidió no saludar para seguir descansando.

Paul McCartney en el restaurante del Four Seasons (Especial)

De igual manera, ya que una de las jóvenes asistentes a esta sorpresa realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, los fans de Paul lograron contactar a su fotógrafo por esta vía. En conversación con Infobae México, otro de los fans mencionó que uno de los músicos de McCartney vio la historia temporal que subió en su Instagram, en el video fue captada la serenata.

Te puede interesar: Lenny Kravitz se hizo presente en el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol

La idea de llevarle serenata a Paul McCartney surgió entre los grupos de fans del ex integrante de The Beatles, por lo que alrededor de 60 personas se dieron cita hacia las 21:00 horas en las inmediaciones del hotel Four Seasons, ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma.

El mensaje que Paul McCartney envió a su público mexicano después del concierto del 14 de noviembre (Captura: X)

Este es el lugar donde Paul McCartney se ha hospedado en todas sus visitas a México, aunque el grupo de beatlemaniáticos no logró llamar la atención del músico, en redes sociales se dijeron muy felices por haber coincidido con otros fans, haber cantado sus canciones favoritas y por haber intentado llamar la atención del músico de esta forma tan peculiar.

Cabe señalar que los fans cooperaron dinero para pagarles a los mariachis, muchos de los admiradores de McCartney llevaron playeras de The Beatles, carteles y algunos de ellos llevaban su traje de Sargento Pimienta en honor al álbum de 1967, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. El grupo de entusiastas admiradores se retiró de las inmediaciones del hotel poco después de las 22:00 horas.

Paul McCartney ya no da fotos ni autógrafos

Desde su juventud, Paul McCartney ha sido correteado por sus fans, sobre todo en los sesenta cuando la beatlemanía estaba en su auge (Getty Images)

Desde 2021, el ex integrante de The Beatles mencionó que ya no iba a tomarse fotos con sus fans y tampoco colocar su firma en playeras, álbumes o instrumentos musicales; sin embargo, esto no significa que ya no le guste interactuar con sus admiradores.

Paul McCartney reveló a la revista Reader’s Digest que eso le parece “un poco extraño”, por lo que preferiría tener charlas.