“Tu empeño, tu trabajo, van a darte una gran satisfacción”, dice Malu Micher a Xóchitl Gálvez

Malu Micher le dio varios consejos a la senadora (Captura de pantalla)

La tarde de este miércoles 15 de noviembre, la senadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez se despidió de los integrantes de la Cámara Alta debido a que pidió licencia para con ello poder contender a la presidencia de la República tras ser electa como virtual representante del Frente Amplio por México (FAM); sin embargo, en medio de su despedida, llamaron la atención los consejos que le dio la senadora Martha Lucía Micher Camarena quien fungía como representante de Marcelo Ebrard Casaubón durante el proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La legisladora mejor conocida simplemente como Malu Micher y quien hace algunos días llamó la atención debido a que renunció a la bancada de Morena y no conforme con ello adelantó que haría una huelga de hambre, no dejó pasar la oportunidad de dirigir unas palabras a la aspirante a la presidencia a quien le pidió no darse por vencida, suceso que ha llamado la atención pues internautas la han tildado de traidora.

Delante de todos los integrantes del Senado, Micher le adelantó a la senadora que tenía para ella solo dos consejos, siendo el primero el no dejar que nadie tomara decisiones por ella durante su campaña presidencia la cual se sabe, arrancará de manera oficial el próximo 20 de noviembre. .

El Partido de la Revolución Democrática aprobó a Xóchitl Gálvez como su aspirante a la presidencia (X/@PRDMexico)

“No dejes que nadie decida por ti. Tú eres firme, muy firme en tus decisiones pero a veces quienes nos rodean... no no no, tú vas a ser la dueña de esa campaña, tu coordinadora de campaña”.

Con cada palabra que la senadora emitía, la aspirante a la presidencia no dejaba de sonreír a modo de agradecimiento por los consejos que la exmorenista pero “marcelista” le daba. Momentos después, Micher se tornó pronunciar su segundo consejo y, aunque adelantó de manera sutil que quizá no ganaría la contienda, le pidió no dejar de soñar y luchar.

“Tu empeño, tu trabajo van a darte una gran satisfacción. No te puedo decir que ganes, pero sí te puedo decir que des una buena batalla”.

#FueraEbrardChillón

🚨 Veamos como la Ebradista @MaluMicher le da consejos a su amiga @XochitlGalvez



Adiós TRAIDORA... pic.twitter.com/H8HT6YcxsB — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 16, 2023

Antes de concluir con su despedida a la aspirante ala presidencia, Micher le pidió a Gálvez Ruíz no dejar de lado al agenda de las mujeres pues remarcó que ella había sido testigo de las convicciones que la panista demostró durante su estadía en la Cámara Alta, las cuales le pidió referir a su campaña de cara a las elecciones del 2024.

“La despiden como haciéndose qué no saben sus tranzas inmobiliarias cuando fue delegada. Qué vergüenza”; “Que se larguen todos estos ya”; “Es tiempo de traidores” o “Para lo que sirven tus pedorros consejos. Ahí está su barco, como veleta por la vulgar ambición. Mejor cállate#, fueron comentarios que el video recibió.

Apenas el pasado sábado 11 de noviembre, en redes sociales se hizo viral el video de la senadora reconociendo a Morena por haber designado a Clara Brugada como la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, motivo por el cual le refrendó su apoyo e incluso se mostró a favor de sumar esfuerzos, suceso que ha llamado la atención de nueva cuenta tras la despedida dada a la panista en la Cámara Alta.

Critican a Malu Miher en redes por despedida a Xóchitl Gálvez (Senadores Morena)

Al momento, ni Xóchitl Gálvez o incluso la senadora Malu Micher se han pronunciado por esta polémica en redes, especialmente porque la panista se ha enfocado en el registro como pre-candidata a la presidencia ante los integrantes del Partido de la Revolución Revolucionaria (PRD).