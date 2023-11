Selección Mexicana: cuáles serían los criterios en caso de empate global con Honduras

La Nations League de la Concacaf cuenta con criterios de desempate para los Cuartos de Final. (Twitter/@miseleccionmx)

La Selección Mexicana deberá afrontar la serie ante Honduras correspondientes a los Cuartos de Final de la Nations League, en el que habrá duelos a ida y vuelta, ante la posibilidad de que se presente un empate global, Concacaf ha dado a conocer los criterios que se deberán seguir para determinar al ganador.

El conjunto tricolor dirigido por Jaime Lozano enfrentará una nueva prueba en donde se pondrá en juego su pase a la Final Four de la Liga de Naciones, además de que buscarán uno de los seis boletos que se otorgarán a la Copa América 2024 que se desarrollará en Estados Unidos.

México evitó la primera ronda de la competencia gracias a su posición en el ranking FIFA, misma situación que se presentó con Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Siendo los combinados de Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá y Honduras los que se ganaron su clasificación con los puntos obtenidos en los duelos previos a los Cuartos de Final.

Los duelos fueron acomodados de forma anticipada dependiendo del mejor posicionado en la clasificación de selecciones de la FIFA y del lugar en el que terminarán las escuadras que disputaron la primera fase, siendo así que los partidos que resultaron fueron: Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Costa Rica vs Panamá, Canadá vs Jamaica y México vs Honduras.

Los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la Concacaf Nations League en noviembre. Foto: X/Concacaf

Los criterios de desempate en la Concacaf Nations League

La serie entre México y Honduras será a partido de ida y vuelta, por lo que existe la posibilidad de que se de un empate global, ante esto, la Concacaf ha dado a conocer los criterios con los que se determinará al ganador en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones en caso de igualdad.

De acuerdo con el reglamento de la Nations League, estos son los criterios de desempate:

Gol de visita : en caso de que se presente un empate en el marcador global, el primer criterio para determinar un ganador será con las anotaciones que cada selección haya marcado de visita.

Tiempos extra: sí ambos conjuntos hicieron el mismo número de goles en condición de visita y hay igualdad en el global, se tendrá que definir el ganador en tiempos extra, es decir, en dos periodos de 15 minutos en donde cada selección tendrá que buscar marcar el mayor número de goles, durante esta instancia deja de aplicar el criterio de gol de visita.

El conjunto tricolor no solo buscará su pase al Final Four, sino también uno de los cupos a la Copa América 2024. @miseleccionmx

Tanda de penales: Sí luego de los tiempos extra continua el empate global, el ganador se definirá a través de una tanda de penales. Con cinco tiros por equipo, quien logre marcar más goles gana, en caso de empate tras los primeros disparos se pasará a una ronda de muerte súbita, hasta que uno de los dos falle y el otro acierte.

El primer duelo entre la Selección Mexicana y la Hondureña se dará el próximo viernes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La vuelta se disputará el martes 21 de noviembre en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

El ganador de la serie avanza al Final Four de la Nations League, además de asegurar uno de los cuatro boletos que se otorgan en Cuartos de Final a la Copa América 2024. El perdedor deberá disputar un repechaje el próximo mes de marzo para buscar uno de los dos cupos restantes a la competencia de Conmebol.

La conclusión de la serie en el Coloso de Santa Úrsula tendrá un significado especial para el tricolor, debido a que será una especie de despedida previo al cierre del inmueble por 18 meses para su remodelación de cara al Mundial de 2026.