Samuel García prometió continuidad en Nuevo León y auguró victoria en 2024

Samuel García envió mensaje a la ciudadanía neoleonés a días de que inicie su licencia de seis meses (Gobierno de Nuevo León)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, envió un mensaje a la ciudadanía de la entidad para asegurarles que no van a quedar a la deriva, una vez que comience su periodo de licencia; sin embargo, dejó en claro que ganará la Presidencia de la República.

Por medio de dos videos en sus redes sociales, el mandatario local detalló que solicitó a su gabinete no distraerse en temas electorales y, por el contrario, concentrar todas sus energías para que siga el desarrollo, así como los planes que ha implementado en dos años de administración. Además, se comprometió a que no exista desvío de recursos humanos o económicos.

“Hoy a este gabinete le pido que no distraigan un solo peso, un solo minuto, que ningún colaborador del gobierno se distraiga en tema electoral o firmas, me comprometo para que no haya un solo desvío de recursos públicos o humanos”, expresó.

Aunado a lo anterior, reiteró que todos se comprometieron a hacer de Nuevo León un estado imparable, en donde se dan resultados en economía, se ha impulsado la inversión, la cobertura de salud, las escuelas de tiempo completo, el DIF Capullos, así como ayudar a grupos vulnerables.

El gobernador de Nuevo León aseguró que tomó la decisión de ir por la presidencia porque es lo mejor para México (Crédito:X/@samuel_garcias)

De acuerdo a lo que explicó, buscará llegar a la titularidad del ejecutivo con legalidad porque es lo mejor para México; no obstante, puntualizó que no permitirá que la “vieja política”, es decir, el PRI y el PAN, dañen a la población del estado del norte del país, aunque para poder lograrlo pidió a la población tener tranquilidad y confianza en que tendrán una administración preocupados por ellos.

“¡Vamos a ganar la presidencia bien, limpio y con legalidad!”

Asimismo, reiteró que solicitó a todos los integrantes de su gabinete tener compromiso para generar condiciones de estabilidad, de continuidad y sobretodo, seguir teniendo una entidad imparable, lo cual se podrá lograr gracias a que cuentan con una Constitución que defiende los progresos que han realizado.

Finalmente, García Sepúlveda puntualizó que no habrá freno a los planes para que se garantice agua potable en todos los hogares, mejoras en la movilidad, salud, educación u otras áreas debido a que se cuenta con un presupuesto asegurado para tales actividades.

“Seguiremos siendo un gobierno de resultados, un gobierno incorruptible y que, además, tiene planes maestros: el del agua, el de seguridad, el de movilidad, el de salud, etcétera. Todos estos proyectos y planes, aquí está el tesorero de testigo, ya tiene presupuesto garantizado y etiquetado para que se ejecuten sin sobrecosto y, les pido gabinete, en tiempo récord”, expresó.