Por qué es tan difícil dejar a una persona narcisista

Es muy complejo dejar a una persona narcisista Especial

Debido a que no existe mucha información sobre este tema, son muchas las personas que podrían estar o que pudieron haber estado en una relación con un narcisista sin saberlo. Y es que estas personas padecen una enfermedad mental conocida como trastorno de personalidad narcisista, el cuál suele causar un gran daño a quienes lo rodea.

Uno ejemplo muy conocido de esto es el caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi, en el cual muchas personas se han cuestionado el por qué la cantante continuó en esa relación a pesar de saber sobre los terribles actos cometidos por su entonces manager.

Si bien existen mujeres narcisistas es más común en el caso de los hombres y que sean las mujeres quienes con víctimas de ellos.

Sobre este tema habla en entrevista con Infobae, Yesika Tosxqui, psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en violencia de genero, quien explica por qué es tan complicado salir de una relación con una persona narcisista.

Daña tu autoestima:

Para que una mujer decida quedarse con una persona narcisista, a pesar de sufrir abusos y violencia, primero debe sufrir una desvalorización tan profunda que llegue a sentir que no merece nada mejor y que nadie la va a querer sino es esa persona, algo que quien padece este trastorno logrará a partir de desvalorizarla constantemente.

“Quizá al inicio lo haga con comentarios sutiles como que no puedes hacer cosas sino es porque él te ayudó, poco a poco empiezas a creer que es cierto, te cuenta toda una historia, no es son mensajes aislados sino que te crea toda una realidad donde él es tu salvación”, comenta la especialista.

Las personas con baja autoestima son más vulnerables (Getty Images)

Corta tus redes de apoyo:

El narcisista buscará aislarte de tus redes de apoyo para que no tengan a nadie en quien apoyarte y dependas de él. Para ello te celará y hablará mal de tu círculo social pero lo hará ver como un reflejo de su amor. Con el tiempo logrará que todos tus amigos y familiares se alejen para que cuando necesites ayuda para salir de esa relación no puedas apoyarte en nadie.

Con algunos de ellos incluso te hará pelear por defenderlo por lo que no podrás buscarlos por vergüenza y culpa.

Hacer que creas dependencia emocional con él Shutterstock

La violencia aumenta de manera progresiva

Sobre las relaciones con personas narcisistas muchos suelen no creer posible que una mujer que vive violencia no deje a esa pareja a pesar de los malos tratos; sin embargo, de acuerdo con Tosxqui, es necesario entender que dicha violencia no ocurre de golpe sino que se va dando de manera progresiva.

Al inicio dicha violencia no es tan notoria sino que va escalando poco a poco. Suele iniciar con comentarios que parecen sin mala intención pero que son pasivo-agresivos como decirte que tu ropa te hace lucir gorda pero que él así te quiere.

“Te trata mal entre comillas, no de una forma exagerada, y solo aumenta su intensidad cuándo ya estás muy enamorada y muy enfrascada en la relación”, comenta la especialista, quien señala que es como una bola de nieve que empieza siendo muy pequeña y que te aplasta cuando menos te das cuenta.

La violencia escala de manera progresiva Especial

Te enamora

Las personas narcisistas, a pesar de poder llegar a ser muy violentas, también pueden tener un lado muy carismático y encantador que usarán para enamorarte. Para ello suelen aplicar lo que en la actualidad se conoce como Love Bombing, es decir, te dan una gran dosis de amor al inicio para que sientas que realmente te valoran aunque solo es parte de su plan de manipulación.

Estas personas pueden ser muy amorosas si lo desean Especial

Aplica disonancia cognitiva:

Este es un mecanismo psicológico en el que pueden tratarte muy mal la mayor parte del tiempo pero también habrá momentos en que sea la persona más encantadora del mundo y te dé una explosión de amor y felicidad en poco tiempo.

Esto lo hace para crear una incongruencia en ti en la que sabes que algo no está bien pero por el otro lado piensas en que no todo es malo y que cuando se encuentra de buen humor son muy felices, lo que te hace querer seguir intentando.

La incongruencia te hará tratar de encontrar una solución (Freepik)

Agotan sus fuerzas:

Existe la metáfora de una rana que se encuentra en el agua y a la que se suben la temperatura poco a poco, al inició no siente que esté mal pero cuando se da cuenta de que puede morir hervida ya esta muy cansada y no puede saltar.

Eso es lo que pasa con las víctimas de un narcisistas, cuando se dan cuenta de que están en una relación violenta ya no poseen fuerzas para salir.

Cuando se encuentran agotados prefieren quedarse en dicho lugar Shutterstock 162

Tal como menciona la especialista, todos estos factores contribuyen a que sea tan complicado para alguien dejar a una persona narcisista. Para evitar caer en una relación así la psicóloga recomienda evitar iniciar relaciones cuando estamos en estados vulnerables, llevar un proceso terapéutico y desmitificar las ideas que tengamos en torno al amor romántico.