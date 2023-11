Daniel Bisogno ya tiene listo su testamento: así repartirían sus bienes si muere

Daniel Bisogno preparó su testamento para no faltarle a su familia económicamente aunque muera (Captura/YouTube)

Hace unas semanas Daniel Bisogno estuvo hospitalizado tras sufrir problemas en la vesícula, la cual le tuvieron que retirar, además, sufrió un choque séptico, la cual complicó aún más su estado de salud.

Te puede interesar: Daniel Bisogno aceptó estar en lucha por su salud: “El hígado está dañadón”

Ya que el presentador de Ventaneando está consciente de que no está atravesando el mejor momento de su salud y podría empeorar, así que decidió arreglar sus bienes para finalmente hacer su testamento.

Daniel compartió en entrevista con Pati Chapoy que debido a que le preocupa el futuro de su hija, Michaela, decidió escribir su testamento e ir a un notario por si llegara a fallecer en cualquier momento.

Michaela Bisogno actualmente tiene siete años, es hija de Cristina Riva Palacio (Instagram: @bisognodaniel)

Gran parte de sus bienes los dejará para su hija, pues, según dijo, es por ella que sigue trabajando y esforzándose en lo que hace. El dinero que deje cubrirá por completo la educación de la menor hasta el momento en que ella decida dejar de estudiar.

Te puede interesar: Daniel Bisogno llegó tarde a Ventaneando tras sufrir un accidente

Por lo pronto, esta parte de la herencia podría ir a Michaela de esta forma si es que tanto él como la madre de la menor muriesen, pues se trata de un seguro de orfandad que protegería los estudios de la niña

Aunado a esto, también sus padres están contemplado en su testamento, ya que lo realizó pensando en qué sucedería si el día de mañana muere. Aunque no comentó qué les dejó a ellos, sí dijo que para sus padres destinó una “ayuda” económica.

Bisogno confesó que ya tiene listo su testamento por si llegara a morir pronto Crédito: TV Azteca

“Básicamente, lo poco o mucho que he logrado es única y exclusivamente para ella (Michaela) y para ayudar a mis padre en caso de que eso fuera a suceder”

No obstante, Daniel aseguró que seguirá luchando por su salud y recuperarse completamente, pues no está dispuesto a dejar por ahora a su hija, a quien quiere ver crecer. Inclusive, mencionó que no pondrá objeción a cualquier tratamiento o procedimiento que los médicos le propongan hacer con tal de mantenerlo con vida.

Te puede interesar: Daniel Bisogno aclara cuál es su real estado de salud; Pati Chapoy arremete contra medios por especulaciones

“No me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija hasta verla crecer, haya que hacerle lo que haya que hacer (...) Hagan lo que sea para tenerme cerca de mi hija el mayor tiempo posible”, confesó Bisogno.

¿Qué enfermedad tiene Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno estuvo hospitalizado por días en terapia intermedia debido a su vesícula (Instagram/@ventaneandouno)

Antes de alejarse por unos días de Ventaneando, Daniel Bisogno reveló que debido a complicaciones de salud, le tuvieron que retirar la vesícula biliar, pero también existía el rumor de que había sufrido un choque séptico. Recientemente, él aceptó que sí sufrió el choque, pero lo superó con días hospitalizado y en terapia media.

El motivo inicial por el que llegó al nosocomio fue por una colecistitis, la cual consiste en la inflamación de la vesícula; en el caso de Daniel, incluso se le reventó. Este tipo de padecimientos causan infecciones graves en todo el cuerpo, por ello es que el conductor estuvo internado.

Durante el tiempo en que el actor estuvo internado, bajó alrededor de 12 kilos. Hoy ya se encuentra mejor y es por ello que lo dieron de alta, pero esto no significó que se haya recuperado por completo.

El conductor advirtió que será visto en el hospital en los próximos días 3. Crédito: YouTube@Ventaneando

En la entrevista con Pati Chapoy, confesó que también su hígado está dañado y, por tanto, posiblemente necesitará en un futuro un trasplante, pero por ahora solamente necesita estar bajo revisión.

Daniel Bisogno, por lo pronto, tendrá que estar bajo supervisión médica, pero puede retomar sus actividades laborales como estar en la Ventaneando.

“Me van a ver en el hospital constantemente porque uno está en la lucha constante para estar bien y si llega cualquier tipo de enfermedad, estaré ahí”, dijo el presentador a Chapoy.