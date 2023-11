¿Samuel García será el candidato de MC? Dante Delgado prometió perfil “que sabe ganar elecciones”

Dante Delgado dio a conocer algunos puntos sobre la candidatura de Movimiento Ciudadano (Cuartoscuro)

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, dio a conocer las seis razones por las cuales el candidato a la Presidencia de la República de su instituto será el que le conviene a México; no obstante, al parecer daría una señal de que podría tratarse de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León.

Por medio de un video titulado Seis razones por las que le conviene a México que Movimiento Ciudadano compita en la elección presidencial, el senador detalló aspectos por lo que se diferencia su proyecto de la Cuarta Transformación, así como del Frente Amplio por México.

Sin embargo, la duda sobre si ya existe algún candidato elegido, pese a que tuvieron seis registros en total, se da desde el punto número uno, debido a que señaló que tendrán un candidato disruptivo y que sabe ganar elecciones: “1. Porque nosotros sí vamos a tener un candidato disruptivo, que sí sabe ganar elecciones”.

Indira Kempis, Samuel García, Lorena Romo Vite, Francisco Javier Rodríguez Espejel y Javier Gerardo Limones Cerniceros fueron los personajes que competirán por la candidatura, de los cuales, sólo el mandatario neoleonés ha ganado comicios tanto para ser integrante de la Cámara Alta como para el ejecutivo local.

El senador de Movimiento Ciudadano dio seis razones por las que será mejor la candidatura del partido naranja (Crédito:X/@DanteDelgado)

Aunado a lo anterior, conviene destacar que la campaña de García Sepúlveda en el norte del país fue señalada como disruptiva, ya que la figura de Mariana Rodríguez —esposa del gobernador de Nuevo león— o su constante creación de contenido en redes sociales le dio el diferenciador en contraste con lo que hicieron los candidatos de la oposición y el oficialismo.

¿Qué otros puntos tendría el candidato presidencial emecista?

De acuerdo a Dante Delgado, el segundo punto que los diferencia es que son “la verdadera oposición”, ya que en las diferentes legislaturas, a nivel nacional y local, han votado en contra de las reformas que consideran dañinas para el país.

“2. Porque somos la verdadera oposición, votamos en contra de las iniciativas que te dañan a ti y a México”

En tercer punto reconocieron las principales reformas a las que se han opuesto, las cuales en su mayoría han sido promovidas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“3. Porque votamos en contra de entregar tus datos biométricos, cobrarte el crédito del FOVISSSTE a la mala o enviarte a prisión sin juicio”

Aunado a lo anterior, está la supuesta defensa que han hecho de las dos cámaras del Congreso de la Unión: “4. Porque te vamos a defender en el Congreso de los arrebatos de Morena”.

Dante Delgado destacó trabajo de Enrique Alfaro y Samuel García (Cuartoscuro)

En el quinto punto recordó los trabajos que ha realizado el partido en las entidades de Jalisco y Nuevo León, en donde reconoció que cuentan con los salarios más altos, así como mayor crecimiento económico en el país.

“5. Porque ya gobernamos Nuevo León y Jalisco, los estados con los salarios más altos y mayor crecimiento económico del país”

Finalmente, destacó que el partido se ha distinguido por defender los derechos de las mujeres, escuchar a grupos vulnerables, pelear por la entrega de medicamentos, así como por la legalización de la mariguana, todas estas razones seguirían en caso de conseguir la victoria en el proceso electoral del próximo año.

“6. Porque es el movimiento del futuro, porque es el movimiento naranja, porque es el movimiento escucha, porque defiende el derecho de las mujeres, porque entrega medicamentos a los niños con cáncer, porque lucha la legalización de la marihuana, porque respalda las energías limpias y así me podría seguir, pero luego me van a criticar porque me extendí”, finalizó.