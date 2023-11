No será en su natal Hidalgo: éste es el estado en el que Xóchitl Gálvez arrancará su precampaña rumbo a 2024

Xóchitl Gálvez tiene bien definido en dónde será el inicio de su precampaña el próximo lunes 20 de noviembre. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Xóchitl Gálvez cumplió ya con todos sus compromisos en el Senado de la República y está lista para dar inicio a su precampaña rumbo a la Presidencia, y tiene claro en dónde será que iniciará esta etapa del proceso electoral.

Luego de haber presentado su informe como legisladora frente a simpatizantes, militantes y liderazgos de su partido, el PAN, el PRI y PRD - todos parte de la alianza Frente Amplio por México -, la senadora ya presentó su solicitud de licencia como senadora a la Mesa Directiva del Senado.

En el documento se deja saber que esta licencia a su cargo es por tiempo indefinido, a efecto de perseguir sus aspiraciones presidenciales. De tal forma que, en espera de que esta solicitud sea aprobada, será a partir del 20 de noviembre cuando la representante del bloque opositor inicie su precampaña.

La representante del Frente Amplio por México presentó su licencia indefinida como senadora (Cuartoscuro)

Contrario a lo que se pensaría, Xóchitl Gálvez no arrancará su precampaña en su natal Hidalgo, sino que lo hará en una entidad gobernada por Acción Nacional.

Será en Ciudad Juárez, Chihuahua, - gobernado por Maru Campos - en donde la aspirante presidencial dará inicio a sus actividades proselitistas como aspirante única tanto por el PAN, PRI y PRD, partido en el que presentará su registro como precandidata este miércoles por la tarde.

Previo a la sesión de este miércoles en el Senado de la República, Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre los motivos por los que arrancará su precampaña en Ciudad Juárez, y afirmó que se trata de un lugar con un “significado importante” para la “lucha de las mujeres”.

No obstante, aseguró que en algún momento dentro de su precampaña se dará el tiempo para visitar su estado natal.

Xóchitl Gálvez rindió el pasado domingo su último informe como legisladora. REUTERS/Luis Cortes

Gálvez Ruiz también fue cuestionada en torno a si se ve de vuelta en el Senado para retomar su escaño, a lo que respondió que no: “Me veo de regreso a tomar posesión de algo”.

La todavía senadora de la República dijo que no le preocupa la postulación de Samuel García como aspirante por Movimiento Ciudadano, sino que, caso contrario, dijo, no prevé que el emecista le quite votos a la aspirante de Morena.

Como representante del Frente Amplio, una coalición conformada por tres partidos políticos anteriormente antagónicos, Xóchitl Gálvez aseguró que se propondrá establecer un gobierno de coalición que reúna a los perfiles más talentosos, capaces y honestos de las tres instituciones políticas.

“Este México tiene posibilidades amplias, nomás (hay) que dejar de gastar a lo güey el dinero”, dijo la senadora.