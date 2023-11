Lilly Téllez se defiende de ataques y pide respetar la memoria de Jesús Ociel Baena

La senadora del PAN ha sido criticada en repetidas ocasiones por sus comentarios contra la comunidad LGBT+ (Senado PAN)

Luego de que la diputada trans María Clemente García, de Morena, acusara a Lilly Téllez de fomentar discursos de odio, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) salió a su defensa y pidió “comportarse” ante la memoria de Jesús Ociel Baena, magistrade de Aguascalientes.

Durante su participación en el Senado de la República, la también ex aspirante del Frente Amplio hizo un llamado para detener los ataques en su contra tras el sensible fallecimiento, no obstante, indicó que el panorama no está “para las estupideces de la diputada”.

“Hago un exhorto para que María Clemente García respete la memoria de los muertos, hago un exhorto para que se comporte por respeto al luto de los familiares y amigos ante esta tragedia, ante esta horrible muerte, ante el dolor que están padeciendo; a María Clemente García que se comporte, no hay sorpresa por las estupideces que constantemente emite”, destacó.

La muerte de Jesús Ociel, primer magistrade de Aguascalientes y el país, causó conmoción en la conversación pública, pues el acto ha sido calificado como un crimen de odio ante la identidad que representaba al considerarse una persona no binaria y por ende parte de la comunidad LGTIQ+. A pesar de que las autoridades determinaron que no hubo un tercero involucrado en el fallecimiento de la pareja, se exige agotar las investigaciones posibles.

Jesús Ociel Baena dejó al descubierto algunas de las deficiencias que aún tiene el Estado mexicano en la defensa de los derechos humanos (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Entre las peticiones para aclarar la muerte de Ociel Baena y Dorian Daniel Nieves Herrera destacaron los señalamientos de la diputada María Clemente, quien solicitó investigar a Lilly Téllez y a Eduardo Verástegui, aspirante a candidatura presidencial, por sus constantes comentarios que fomentan el odio en contra de la comunidad LGBTIQ+.

La legisladora condenó la muerte de le magistrade y destacó que no debe quedar impune este posible asesinato, como muchos otros de la comunidad. Pidió a los señalados hacerse responsables de los discursos que emiten, sobre todo al ser unas figuras que ostentan el poder.

En conferencia de prensa de la Cámara de Diputados, la legisladora destacó que la libertad de expresión no debe de ser una justificación para esparcir comentarios en contra de las identidades.

“Estamos pidiendo que sean investigadas, el que nada debe, nada teme. Si ellos no tienen nada que ver entonces que abran la investigación a las autoridades judiciales, que investiguen sus teléfonos celulares, sus correos electrónicos y las redes de las personas que participan con ellos”, acotó.

La diputada condenó la muerte del magistrade y lo calificó como un asesinato (Cámara de Diputados)

La mañana del pasado 13 de noviembre fue encontrado sin vida el cuerpo de Jesús Ociel y su pareja. Ambos restos presentaban heridas de arma blanca, no obstante, hasta el momento, la Fiscalía General de Aguascalientes ha determinado que la causa de muerte fue un acto que solo involucra a la pareja.

Ante estas resoluciones, se ha pedido seguir con las investigaciones correspondientes, pues meses previos a su muerte, el magistrade había solicitado seguridad a su persona por distintas amenazas en su contra por distintos actores políticos.

“Quiero invitarles a que nos sumemos para que esclarezca este lamentable asesinato y no quede en impunidad, como muchos otros crímenes cometidos contra las personas que vivimos una identidad de género, una orientación sexual o expresión de género no normativa”, destacó la diputada de la comunidad.