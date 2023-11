Abogado de Aracely Arámbula explica si puede emitirse una orden de arresto contra Luis Miguel

Crédito: Getty

La batalla legal entre Aracely Arámbula y Luis Miguel sumó un nuevo capítulo este 15 de noviembre, fecha en la que ‘El Sol’ debía presentarse a una audiencia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para responder a una denuncia por manutención que interpuso la actriz.

Te puede interesar: ¿Por qué Aracely Arámbula no ha cobrado la pensión de Luis Miguel? Abogado de la famosa lo aclara

La cita fue a las 11:00 horas; sin embargo, prensa que se dio cita en las oficinas de la Fiscalía, no confirmó la presencial del cantante.

Incluso, durante un enlace en vivo para ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante, quien asistió al lugar, puso en duda que Luis Miguel llegara, ya que tenía información de que tras presentarse en la Arena Monterrey el 14 de noviembre, el intérprete salió a las cuatro de la mañana de un restaurante.

Luis Miguel y Aracely Arámbula estuvieron juntos tres años y tuvieron dos hijos (The Grosby Group)

¿Luis Miguel podría pisar la cárcel?

De acuerdo con Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, desde 2019 Luis Miguel incumple con el pago de 200 mil pesos mensuales, cantidad conjunta que la actriz solicita para sus dos hijos en común: Miguel y Daniel.

Te puede interesar: Luis Miguel y Aracely Arámbula llegaron a acuerdo para que sus hijos estudien en Estados Unidos

Ante la posibilidad de que el cantante no se presentara en la audiencia de este 15 de noviembre, Guillermo Pous anticipó los posibles escenarios legales del cantante.

Guillermo Pous, abogado de la actriz Aracely Arámbula (Foto: Archivo)

En entrevista para ‘Sale el Sol’, el abogado detalló que, si bien no procedería un arresto contra el intérprete si no se presentara a la audiencia, esta sería una posibilidad en caso de no acudir a futuras audiencias:

Te puede interesar: Luis Miguel tendrá que comparecer ante la Fiscalía General por la denuncia de Aracely Arámbula

“El juez puede emitir una multa por no haber hecho caso a la solicitud, puede existir una orden de arresto, puede ir incrementando en función del propio incumplimiento que vaya sucediendo”, detalló.

Aracely Arámbula no ha sido notificada sobre depósitos de Luis Miguel

En medio de la batalla legal, diversos medios han consignado que, de acuerdo con personas cercanas a Luis Miguel, a través de sus abogados ha liberado recursos para ponerse al corriente con sus obligaciones legales.

Al respecto, en entrevista, esta vez para el programa ‘Ventaneando’, Guillermo Pous confirmó dicha información, aunque aclaró que la cantidad propuesta por el cantante y sus abogados no corresponde a la cifra acumulada durante los últimos cuatro años:

“Lo que le puedo decir es que la estrategia de los abogados del señor Gallego, para evitar, es decir, para pretender actuar de buena fe y evitar cualquier posible contingencia por este reiterado incumplimiento, depositan billetes de depósito o consignan billetes de depósito en el juzgado por la cantidad que ellos consideren necesaria y suficiente, no significa que sea la correcta, no significa que sea la acordada”, explicó.

Sobre si Aracely Arámbula ha sido notificada por las autoridades, su representante legal negó que la actriz haya recibido una notificación oficial.

Los conciertos que Luis Miguel tenía agendados en Acapulco para diciembre de este año, se reagendaron para 2024 (@boletia).

En medio del culebrón entre ‘El Sol’ y su ex pareja, a través de redes sociales se anunció que los conciertos que Luis Miguel tenía agendados en Acapulco en diciembre de este año, se reprogramaron para 2024, debido a las afectaciones que ocasionó el huracán Otis.

Mediante un comunicado, se informó que las nuevas fechas serán 16 y 17 de noviembre de 2024 en la Arena GNP Seguros del puerto. Las personas que ya habían adquirido sus boletos podrán hacerlos válidos para las nuevas fechas.