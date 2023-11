¿Dardo contra Natanael Cano? Pepe Aguilar vuelve a arremeter contra los corridos tumbados

Los dimes y diretes entre Pepe Aguilar y Natanael Cano comenzaron en 2020 (Instagram @natanael_cano, @pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar es uno de los pocos artistas que no temen ser “cancelados” en las redes sociales. Prueba de ello son las constantes polémicas en las que se ve envuelto por su muy honesta opinión sobre temas que suelen agitar internet.

Te puede interesar: ¿Peso Pluma cree que hay rivalidad con Natanael Cano? Esto dijo el cantante de corridos tumbados en pleno concierto

Recientemente se ha hecho viral un video del heredero de la Dinastía Aguilar en un palenque de Colima, donde volvió a lanzarse contra los corridos tumbados, género dominado por artistas emergentes como Peso Pluma y Natanael Cano, este último, con quien Aguilar tuvo un cruce de palabras en 2020.

Pepe Aguilar volvió a menospreciar la calidad de los corridos tumbados, esta vez durante uno de sus conciertos Crédito: davidvargascordova

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre los corridos tumbados?

En el video, se ve a Pepe hacer una pausa para dirigirse al público y reflexionar sobre la calidad musical de los corridos tumbados, género que actualmente domina las plataformas digitales de música.

Te puede interesar: ‘El mini peso pluma’ conquista las redes sociales luego del concierto del cantante de corridos tumbados | VIDEO

Aunque el audio no es del todo nítido, se escucha al cantante hacer referencia a la música que han vuelto popular Peso Pluma y Natanael cano: “Los corridos tumbados están muy fuertes ahorita… acuerdense que todo es Dios, si criticamos a un wey que nos cae gordo, a lo mejor es porque es algo que no has superado de ti, puede ser”.

Sus palabras causaron alboroto entre los asistentes. Posteriormente, Pepe, quien a través de redes ha intepretado corridos tumbados con cierta ironía, le pidió a la gente comparar un tema actual con uno de los clásicos del regional mexicano: “Nomás quiero que comparemos con esta canción que voy a cantar la música que se hace hoy y la que se hacía hace un par de décadas. Yo no digo cuál es buena y cuál es mala, ustedes sabrán”.

Pepe Aguilar recibió ataques en TikTok por menospreciar los corridos tumbados (Video: TikTok).

El video compartido en TikTok concluye antes de que Pepe Aguilar cante, no obstante, las palabras de Pepe fueron suficientes para que cientos de usuarios de esta red social se lanzaran contra él.

Te puede interesar: ‘Yahritza y Su Esencia’ reaparece en redes hablando en inglés; usuarios los tunden

“Pepe Aguilar no pudo con el morro de 19 años”, “Natanael vino la semana pasada a este mismo palenque en Colima y lleno y pepe solo la mitad a duras penas”, “Don Pepe Aguilar, la diferencia entre el nata y usted qué uno se abrió camino por si solo y recibió un chingo de hate para llegar a dónde esta”, fueron algunos de los duros comentarios que recibió el cantante.

Pleito entre Pepe Aguilar y Natanael Cano

La animadversión de Pepe Aguilar hacia los corridos tumbados fue pública en 2020, cuando el género comenzaba a ganarle terreno a las canciones tradicionales del regional mexicano. Durante una entrevista para el canal de YouTube de ‘El Escorpión Dorado’, Aguilar calificó a los corridos tumbados como música “mediocre, chafa y pinche”. Sus declaraciones hicieron eco en las redes y llegaron a oídos de Natanael Cano, quien por ese entonces comenzaba a despegar.

Sin ningún tipo de concesión, el joven cantante se le fue a la yugular a Pepe Aguilar: “Pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados, y que para todos hay gustos. Si todos tienen gustos diferentes ¿para qué abres el hocico? Ahí vas a tirar mier** con las palabras más muertas que pueden existir… Pinche vato pende**”, dijo en redes sociales.

En el pasado, Natanael Cano ha reaccionado a las indirectas de Pepe Aguilar (Instagram/@natanael_cano)

La polémica creció tanto que días después Natanael Cano se disculpó con Pepe en un live, pero desde entonces, la relación entre ambos intérpretes ha sido tensa y en más de una ocasión han lanzado indirectas hacia el trabajo de cada uno.

En mayo de este año, se hizo viral una historia de Ángela Aguilar en la que su padre interpreta en un karaoke “Ella Baila Sola”, éxito de Peso Pluma. Que Ángela subiera el video a redes sociales fue tomado por seguidores de los corridos tumbados como una burla hacia el género y reavivó la polémica que surgió en 2020.