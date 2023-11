AMLO reconoce a Marcelo Ebrard por no romper con Morena: “Es un hombre responsable y consecuente”

AMLO reconoció que Marcelo Ebrard antepuso el interés del pueblo, por sobre los intereses personales. REUTERS/Raquel Cunha

Después de que Marcelo Ebrard decidió mantenerse en Morena pese a no estar de acuerdo con el proceso interno por el que se eligió al aspirante a la Presidencia de a República, en el cual resultó ganadora Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió un mensaje de conciliación y reconocimiento.

En su mañanera de este martes, el presidente López Obrador habló sobre el anuncio de Marcelo Ebrard, en cuyo pronunciamiento exigió que se reconozca a sus simpatizantes como segunda fuerza al interior de Morena.

Al respecto, el presidente López Obrador reconoció su decisión y destacó que su postura en torno al proceso interno de Morena hace a un lado el interés personal sobre el del pueblo.

“Celebro la decisión de Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. En esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Eso es la política, es servicio”, indicó el presidente López Obrador.

El presidente López Obrador destacó que el excanciller ante puso el interés del pueblo por sobre el personal Crédito: Gobierno de México

López Obrador se soltó a hablar sobre “el noble oficio” que es la política, y cómo este no es una actividad lucrativa, sino una actividad humana que sirve para ayudar al prójimo. En este sentido, aseguró que “si no se le tiene amor al pueblo, no se es político”.

De acuerdo con el presidente, el que es corrupto, racista y clasista no puede ser político, sino que se trata de un politiquero, oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, “cualquier cosa, menos político”.

Al anunciar que no rompería con Morena, el excanciller Marcelo Ebrard aseguró que durante el proceso interno se cometieron irregularidades y aunque se mostró molesto por que la Comisión de Honestidad y Justicia señaló que no realizaría una nueva encuesta interna, sostuvo que no saldría del partido.

AMLO reiteró su llamado a Ebrard ante su posible salida de Morena - credito:Ciartoscuro

Originalmente Marcelo Ebrard solicitó la reposición del proceso interno de Morena con el cual se eligió a Claudia Sheinbaum como defensora de los comités para la Cuarta Transformación, que a la postre se conformará como precandidata a la Presidencia de la República.

Luego de mostrar su inconformidad con los resultados de las encuestas que se levantaron y que colocaron a Marcelo Ebrard como el segundo mejor posicionado, el excanciller impugnó los resultados el pasado 10 de septiembre ante comisiones de Morena.

Este descontento llevó a que Ebrard Casaubón fuera visto fuera de Morena y se enrolara en Movimiento Ciudadano para ser su candidato a la Presidencia de la República en 2024, un hecho que quedó descartado el pasado domingo, cuando el plazo que el partido abrió para prerregistros finalizó sin el trámite del excanciller.