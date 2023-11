AMLO arremete contra Xóchitl Gálvez y acepta que ya entregó el mando de la 4T a Sheinbaum: “No tengo doble discurso”

AMLO respaldó el triunfo de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial desde el primer día. Crédito: Cuartoscuro

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la dirigencia del movimiento de la Cuarta Transformación (4T) ya no está en sus manos, sino en las de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena. Esto luego de que la encargada del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, aseguró que le entregó el bastón, pero no el mando.

Durante la conferencia de prensa matutina, encabezada en esta ocasión desde Culiacán, Sinaloa, el mandatario federal reaccionó a la declaración de la senadora panista de manera indirecta.

“Lo que tiene que ver con Morena, (...) pues todo ha salido muy bien. Yo ya entregué el bastón aunque muchos dicen que no es cierto. No me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan”, expresó.

Aseguró que en su vida pública ha sido consecuente y “siempre” hace lo que dice tal cual como lo piensa. “No tengo un doble discurso o una doble moral, no soy hipócrita”, agregó.

Xóchitl Gálvez y López Obrador. (EFE/José Méndez)

“Sheinbaum es una mujer excepcional”, reconoce AMLO

Las declaraciones de López Obrador se presentan tres días después de que la virtual candidata presidencial del PAN, PRI y PRD se lanzó contra Sheinbaum. Aquel día, la panista se pronunció sobre el nombramiento de Clara Brugada como candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno y la derrota de Omar García Harfuch, cercano a la morenista.

“A Claudia Sheinbaum le dieron el bastón, pero claramente no el mando”, escribió en X, antes Twitter.

Pese a ello, López Obrador aseguró este 14 de noviembre que se encuentra contento de haber entregado la dirección de la 4T a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, a la que describió como “una mujer excepcional, preparada y honesta”, además de afirmar que tienen convicciones.

“Yo tengo licenciatura, ella tiene doctorado. Es investigadora, creo que del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de primera. La conozco porque la invité a participar… me ayudó muchísimo.

Ya es la que dirige el movimiento de transformación, yo ya estoy dedicado a terminar obras porque me faltan 10 meses”, agregó.

Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre, líder del Ejecutivo entregó el bastón de mando a Sheinbaum para reconocerla como Coordinadora Nacional de Defensa de la 4T. El evento se realizó en un restaurante ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, en presencia de varios gobernadores y militantes morenistas.