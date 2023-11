Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez y otros políticos lamentaron la muerte del magistrade Ociel Baena

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Fotos: Cuartoscuro / Tw @XochitlGalvez

La noticia de la muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del estado de Aguascalientes, despertó indignación en la conversación pública, pues su fallecimiento ha sido calificado como un crimen de odio al pertenecer a la comunidad LGBTTTQI+.

Algunos políticos se pronunciaron ante los hechos, en donde la lamentaron la pérdida del funcionarie, quien fuera encontrado sin vida juntos a su pareja en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Punta del Cielo, en Aguascalientes.

Una de las primeras en utilizar las redes sociales para deplorar los hechos fue la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien mandó sus buenos deseos a la familia del magistrade y a la comunidad.

“Me entristece mucho el fallecimiento del magistrade Jesús Ociel Baena. Abrazo fuerte a su familia, amigos y a la comunidad LGBTTTIQ+”, destacó.

Aguascalientes

La coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, de igual manera utilizó su cuenta de Twitter, ahora X, para exigir las resoluciones del caso a las autoridades del estado, quienes hasta el momento han negado que alguien se haya metido a la casa del magistrade.

“Lamentamos la muerte de Jesús Ociel Baena Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Exigimos a la fiscalía del estado resultados pronto”, apuntó la morenista.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, también lamentó la perdida de Ociel Baena, a pesar de ser calificada por integrantes de la comunidad como una persona en contra de la diversidad que se fomenta y de la que era parte le magistrade.

“Ofrezco mis condolencias y deseos de pronto consuelo a los familiares y amigos del Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Ociel Baena Saucedo y de su pareja. Que no quede en la impunidad este crimen, que caiga todo el peso de la ley a los asesinos”, escribió en sus redes sociales.

Se trata del fraccionamiento residencial Punta del Cielo, el cual cuenta con casas, terrenos, departamentos y una Town Center.

Patricia Mercado, senadora del Movimiento Ciudadano (MC), recordó a Ociel Baena como una persona que luchaba por los derechos de la comunidad, por lo que exigió que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por las irregulares en el caso.

“Me entero con dolor que se encontró sin vida a le magistrade Ociel Baenaa, una persona luminosa, vital, valiente, que con el gran conocimiento del derecho y los derechos humanos que tenía abrió brecha para el reconocimiento de derechos políticos de las poblaciones LGBT+ y en particular de las personas no binarias. Me uno a la exigencia de una exhaustiva investigación sobre los hechos. De confirmarse un crimen de odio esto tendrá que ser un antes y un después.”

Ociel Baena fue el primer magistrade reconocide ante las normas constitucionales. Se consideraba un defensor de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, sobre todo en materia de derechos electorales.

Jesús Ociel Baena, quien se identifica como persona no binaria, posa para una foto después de recibir el pasaporte no binario durante el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en Ciudad de México, México 17 de mayo 2023.

A su muerte, el Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunció al respecto, sobre todo ante la labor del magistrade para incluir a parte de la comunidad a ser parte de la conversación política electoral.

“El INE lamenta el sensible fallecimiento de Jesús Ociel Baena Saucedo, quien se desempeñaba como Magistrade del Tribunal de Aguascalientes. La comunidad INE reconoce sus contribuciones en favor de la democracia y la inclusión”, escribieron en redes sociales.

