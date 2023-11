Por qué los fans de Paul McCartney podrían quedarse sin autógrafos o fotos durante la visita del ex beatle a México

La leyenda del rock británico regresa a la Ciudad de México para dos noches inolvidables en el Foro Sol ( Paul McCartney)

Paul McCartney se presentará el 14 y el 16 de noviembre en el Foro Sol de la CDMX, por lo que muchos de sus fans tienen la esperanza de poder verlo afuera de su hotel, saludarlo cuando vaya hacia los conciertos y de ser posible, tomarse una foto con el ex integrante de The Beatles.

Te puede interesar: Paul McCartney en la CDMX: se liberaron boletos para su concierto en el Foro Sol

En otros años, la beatlemanía ha hecho que —tal como ocurría en los sesenta—, decenas de fans mexicanos vayan a esperar a Paul McCartney afuera del Four Seasons, el hotel en el que suele hospedarse el músico británico; sin embargo, probablemente no se puedan tomar una fotografía con él y tal vez el músico se niegue a firmar discos, playeras o cualquier otra mercancía.

Y es que desde 2021, el cantante anunció que ya no daría más autógrafos ni se tomaría fotos con los fans, pues le parece “un poco extraño”, de acuerdo con lo que reveló a la revista Reader’s Digest.

Paul McCartney prefiere tener otro tipo de encuentros con sus fans que no necesariamente impliquen tomarse una fotografía con ellos REUTERS/Mario Anzuoni

En dicha conversación, el músico mencionó que ya había dejado atrás la etapa en la que firmaba hasta recibos, pues considera que hay mejores maneras de interactuar con sus fans que no necesariamente implican darles su autógrafo o posar para una foto.

Te puede interesar: Peso Pluma en el Foro Sol: cuánto cuesta el boleto más barato para ver su concierto

A Paul McCartney le parece que, en general, sus admiradores buscan tomarse una foto con mucha desesperación y el resultado de la imagen es de baja calidad, ya que se encuentra con ellos mientras su vehículo avanza o va caminando con prisa hacia algún lugar.

“Lo que usualmente tienes es una foto retorcida con un fondo pobre y yo luciendo un poco miserable”, dijo a dicha revista. Es por esto que el cantante de Can’t buy me love y Maybe I’m Amazed piensa que lejos de haber tenido una interacción valiosa, en realidad se está alejando de sus fans.

Paul McCartney ha estado rodeado por sus fans durante toda su trayectoria, incluso ha sido perseguido por ellos en los lugares donde se presentaba junto a The Beatles (Getty Images)

Es por esto que cuando decenas de beatlemaniáticos mexicanos se aglutinen hacia su salida del hotel, probablemente Paul McCartney se niegue a dar autógrafos o a tomarse fotos. Desde 2021 el músico británico aseguró que prefiere conversar e intercambiar historias con los fans que logra encontrarse.

Paul McCartney ya habría llegado a México

De acuerdo con varios rumores, Paul McCartney habría llegado a México desde la noche del 10 de noviembre, la sospecha tiene origen en una historia de Instagram publicada por Brian Ray, uno de los músicos que colaboran con el británico en su gira Got Back.

Te puede interesar: ¿Será un fracaso? Hoy es el concierto de Peso Pluma en CDMX y todavía no logra agotar boletos

En su publicación temporal, el bajista subió un video mostrando que estaba en algún restaurante aledaño a lo que parece ser la torre BBVA en la Ciudad de México, cuando movió su celular, enfocó a algunos mariachis que estaban tocando en dicho establecimiento: “Adivinen dónde estoy”, escribió el colega del ex Beatle.

La publicación en Instagram de Brian Ray despertó sospechas sobre la presencia del ex Beatle. Crédito: (Instagram/@brianrayguitar)

Por otra parte, muchas personas compartieron en redes sociales el rastreo del supuesto vuelo de Paul McCartney, quien habría llegado a la capital del país desde el sábado 10 de noviembre. Es por eso que algunas cuentas de fans del cantante asumieron que tal vez el cantante de Let ‘Em In y My Valentine también ya estaba en México.

Cuando otros artistas han visitado México, suelen dejarse ver en lugares icónicos de la capital del país y los fans les piden fotos o publican su ubicación en redes sociales, pero en este caso, todo parece indicar que Paul McCartney no ha sido visto entre las calles de la Ciudad de México.

Entre grupos de fans, hay quienes están esperando la oportunidad de verlo salir de su hotel rumbo al Foro Sol, aunque no se sabe en dónde se está hospedando el músico, se sospecha que podría estar alojado en el Four Seasons como en 2012 —año en que dio un concierto gratuito en el Zócalo— y 2017, cuando se presentó en el Estadio Azteca.