¿Marcelo Ebrard va por la dirigencia de Morena o escaño en el Senado? Esto respondió

El extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, anunció su decisión de continuar con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que impugnó el proceso de selección por la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; sin embargo, fue cuestionado sobre su futuro y esto es lo que mencionó.

Durante la conferencia de prensa que encabezó el lunes 13 de noviembre, el político capitalino volvió a ser cuestionado sobre su posible paso al Senado de la República, luego de las elecciones de 2024, a lo que respondió que no es tema “por el momento” conocer qué cargo ostentará.

Asimismo, señaló que el verdadero tema a tratar es cómo trabajará Morena en el futuro, qué planes tiene para México, debido a que cuentan con la mayoría en el sistema política, por lo que recomendó redirigir el tema hacia ese lado y no a su futuro profesional.

“No me han ofrecido ningún cargo y a la senaduría, yo le dije por ahora, no es el tema, porque eso debe estar en el acuerdo de allá, del Consejo Nacional, o sea, ya lo he dicho en varias ocasiones, eso va al último. ¿Qué cargo tenga yo? Es al final, no es lo primero, no es lo que quiera Marcelo a cambio de...la pregunta es ¿Hacia dónde va nuestro país? Nosotros somos la mayoría, de nosotros depende qué va a ocurrir en México, imagínate, es una conversación de ese calibre”, puntualizó.

Marcelo Ebrard aseguró que un posible lugar en el Senado aún no es un tema relevante en su futuro político (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Irá por la Dirigencia Nacional de Morena?

Ante la respuesta del excanciller, la prensa volvió a cuestionar si, entonces, su futuro estaría en la organización nacional del partido político, lo cual no negó, pero tampoco aceptó y confesó que no se ha planteado competir por la Dirigencia Nacional de Regeneración Nacional.

“No me lo han planteado ni es parte de estas negociaciones, pero si fuera el caso, ya lo comentaremos después”, explicó.

Finalmente negó, incluso, unirse a Movimiento Ciudadano (MC), pues refrendó que su trabajo y su compromiso se encuentra con Morena, aunque agradeció a las personas que le abrieron las puertas y hablaron bien de él, así como de su trabajo cuando se barajeó la posibilidad.

“Agradezco profundamente a quienes, en su caso, en otras formaciones políticas como Movimiento Ciudadano se expresaron bien de mí, lo respeto, les deseo que les vaya bien, pero yo milito en esta Cuarta Transformación y lo empecé a hacer desde el año 2000″, sentenció.