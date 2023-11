Maryfer Centeno analiza gestos de Mariana Rodríguez en VIDEO de Samuel García: “Extraño que esté tan seria”

El gobernador de Nuevo León con licencia y su esposa anunciaron que iniciarán una gira de precampaña

Próximamente, Samuel García Sepúlveda, actual gobernador de Nuevo León, y su cónyuge, Mariana Rodríguez, han comunicado que emprenderán una serie de recorridos de precampaña por todo el territorio mexicano. Este anuncio forma parte de sus aspiraciones de postularse como candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2024.

Sin embargo, la gesticulación y postura de su esposa e influencer ha generado gran ruido en redes sociales. Motivo por el que más de un internauta etiquetó a Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal, para que diera un análisis del incomodo video y momento.

“¡Dios mío! El día de hoy Samuel García decide anunciar la candidatura, pero quiero que veas la postura de Mariana Rodríguez que es totalmente cerrada, el rostro parece que está un poco desconectado, por no usar otro tipo de palabras. Quiero que veas cómo llama la atención la seriedad porque ella normalmente se mantiene muy alegre, sonriente”, inició la integrante del matutino Hoy.

La experta en lenguaje corporal reaccionó al video donde el gobernador con licencia del estado de Nuevo León anunció gira por México rumbo a elecciones del 2024 a lado de la influencer . (instagram/ Maryfer Centeno)

¿Mariana Rodríguez cómo Primera Dama de México? Esto notó Maryfer Centeno en video-anuncio

La famosa conocida por ser una de las grafólogas más influyentes en Latinoamérica, especialmente en México, aseguró que pese a que la primera parte del video se puede notar una clara seriedad en el rostro de Mariana Rodríguez, sobre todo cuando se habla de “la familia”, su momento en solitario dejó ver que ella es la “alfa” en dicha relación y posible dúo político.

“Llama más la atención que existe un momento en él habla sobre la familia, la voltea a ver y ella no voltea. Generalmente un gesto regulador sería que se hubieran volteado a ver pero, ¿es raro?, es atípico. No luce contenta como en otros momentos, su postura es cerrada, si bien los ejes del cuerpo están centrados, ella se ve espectacularmente guapa, bonita, pero claro, ya me di cuenta la razón por la que me estaban etiquetando, cuando ella habla toma esta postura alfa, se ve mucho más segura, más contenta”, agregó Maryfer Centeno.

Captura de pantalla (X/@MarC_Rayada)

Para finalizar, la colaboradora del matutino de San Ángel aseguró que “es extraño” la gran seriedad que tiene en gran parte del video, donde el gobernador con licencia del estado de Nuevo León anunció gira por México rumbo a elecciones del 2024 a lado de la influencer.

“Sin embargo, sí resulta extraño sobre todo cuando él empieza a hablar sobre esta postulación, ella hasta cambia la respiración debido a que es algo que le genera algún tipo de emoción, lo cual es lógico. Pero es extraño que esté tan seria”, finalizó Maryfer Centeno.