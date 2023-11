Estos son los programas sociales de AMLO que Xóchitl Gálvez defenderá sí se convierte en presidente de México

La senadora del PAN rindió su informe, en donde combinó sus luchas como legisladora y sus propuestas rumbo a 2024. (X/@alitomorenoc)

Desde el Monumento a la Revolución, la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, resaltó sus intenciones por incrementar los beneficios de los programas sociales que impulsa el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO).

En su evento para presentar su informe como legisladora, la integrante del Partido Acción Nacional (PAN) destacó las aportaciones que han dejado las ayudas del Gobierno federal a sectores vulnerables, por lo que recordó que, como senadora de la República, votó a favor de que algunos de ellos sean un derecho constitucional.

Resaltó que la pensión para los adultos mayores que ha impulsado el Gobierno federal debe incrementar, por lo que aseguró que en caso de llegar a la presidencia de México en las próximas elecciones defenderá este derecho, y no solo eso, sino queda buscará que las y los beneficiarios tengan acceso a esta ayuda económica a partir de los 60 años.

No obstante, recordó que otros programas que fueron eliminados a la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los cuales aportan, de igual manera, al beneficio de la población. Destacó que buscará regresar a este programa.

Otro de los apoyos que pudiera implementar a su llegada al poder serían los programas sociales para que las trabajadoras domésticas tengan seguro social, una iniciativa impulsada en el Congreso de la Unión.

“La pensión está bien; eso debe permanecer y se debe incrementar. Lo que no les gusta es que tengan que comprar sus medicinas cuando antes las tenían con el Seguro Popular y eso hemos propuesto cómo resolverlo. Desde aquí le digo claro: los programas sociales se quedan. Ni un peso atrás de los programas sociales. El reto es que ahora, además de los programas sociales, todos los mexicanos, sin importar su origen y condición, tengan salud, educación y oportunidades”, destacó la candidata.

Xóchitl Gálvez fue acompañada por algunos de los integrantes de su partido, así como las fuerzas de los partidos que representa, el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

Durante su discurso, la aún senadora no dejó pasar la oportunidad para criticar al gobierno del actual presidente y su lema “abrazos, no balazos” en conjunto con su estrategia de seguridad. Recordó que no todos los proyectos que ha impulsado han sido para el bienestar de la comunidad.

“Primero los pobres”: Xóchitl Gálvez habló de sus inicios

Durante su informe, la senadora panista indicó que, a diferencia del gobierno de AMLO, ella buscará aportar “lo pobres”, quien aseguró que han sido utilizados por la 4T como una propaganda para impulsarlos.

Recordó que ella viene de una comunidad indígena y que a base de esfuerzo y dedicación llegó hasta donde fue posible, por lo que destacó la importancia de dar las oportunidades “a quien más las necesita”.

“Si alguien me hubiera preguntado cuando era niña qué quería ser cuando era grande no podría responder. En ese entonces no sabía si podría ir a la secundaría. Jamás habría imaginado que hoy podría estar frente a ustedes en las circunstancias. Mi sueño era bañarme en una regadera como las que conocí cuando tenía 10 años. Solo tenía un gran anhelo, sacar a mi madre de la violencia que vivimos en el pueblo. Dejamos atrás el medio, y eso es lo que sueño por todas las familias mexicanas, vivir sin miedo vivir mejor”, destacó.