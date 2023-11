Por qué a Niurka no le gustan los “hombres lindos”

Niurka Marcos y su motivo por no fijarse en "hombres lindos" Foto: Cuartoscuro

Niurka Marcos siempre fue considerada como una de las mujeres más polémicas dentro del mundo del espectáculo, debido a que al parecer siempre tiene una opinión que dar sobre cualquier suceso que ocurra en el entretenimiento mexicano, lo que le valió el sobrenombre de Mujer Escándalo.

Para ejemplificar lo siguiente tenemos sus declaraciones sobre Ninel Conde, de donde surgió la frase “bailas, cantas, piensas” que inclusive desató creaciones musicales en las redes sociales o el relacionado con Yahritza y su Esencia a quienes llamó “tres nopalitos” que se escaparon.

Pero ella siempre enfatizó en que también es un ser humano con errores, miedos, gustos y sueños, pero siempre ha sido considerada como una mujer completamente sincera, por lo que llaman la atención sus declaraciones como la que dijo en una entrevista con el influencer Gusgri, donde mencionó que ella preferiría no estar con hombres lindos.

La cubana también reveló la manera en que la pueden conquistar Crédito: TikTok: Gusgrioficial

Pero a diferencia de otras famosas que dieron razones consideradas como válidas, como lo fue el caso de Karely Ruiz quien dijo que optaba por estar con hombres feos pues eran menos infieles, en cambio lo que reveló Niurka Marcos ocasionó más de una risa pues ella dijo que prefería no tener un romance con hombres lindos debido a que “tardan mucho en arreglarse”.

Asimismo compartió que en una relación amorosa ella debe de ser la linda, no él, dando a entender que no le gustaría que la opacaran, pero su comentario ya fue en más tono de broma que para tomarse en serio.

Sin embargo, muchos internautas que comentaron el video difundido en redes sociales consideraron que Niurka Marcos, sin importar los años que pasen, era una “mujer hermosa”, además le aplaudieron su sinceridad y su transparencia al momento de dar sus opiniones sobre los temas que la rodean.

Niurka es considerada como una mujer "libre y transparente" Foto: Instagram/Niurka

Niurka Marcos explicó, con detalle, los pasos para conquistarla

Una de las preguntas de muchos admiradores de las famosas es acerca de si tienen una oportunidad de poder llamar la atención de alguna de ellas en caso de encontrársela, pues Niurka Marcos dio paso a paso los detalles con los que un hombre, claro que con su consentimiento y sin caer en el acoso, podría “conquistarla”.

Esto fue lo que ella comentó en la entrevista concedida a Gusgri: “Para que yo voltee a ver a un hombre debe robar mi atención, debe pararse adelante y me diga ‘voy pa´ti mamacita’, eso me pone loca... que me digan que no me van a quitar el ojo de encima, que diga literal, física, corporal, energética y en todos los estilos me diga que es para mí... que invada mi entorno”.