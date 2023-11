Cayó otro médico que engañó a mujer con falso embarazo de mellizos en clínica de CDMX

Foto: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que logró detener a Ivonne “N”, médica que atendió a una mujer a la cual hizo creer que estaba embarazada de mellizos en una clínica de la alcaldía Venustiano Carranza.

Te puede interesar: Este domingo finaliza puente humanitario terrestre Acapulco-CDMX ¿Qué pasará con las rutas aéreas?

En un comunicado, la Fiscalía capitalina detalló que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de la “profesional de la salud” por su probable participación en el delito de práctica indebida del servicio médico, cometido en septiembre pasado.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la médica posiblemente atendió a la víctima, a quien le practicaron una cesárea; no obstante, la mujer no estaba embarazada.

Te puede interesar: Metrobús CDMX: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora

La captura la hicieron agentes adscritos a la Coordinación de Investigación Territorial en Venustiano Carranza 5, mismos que ubicaron a la mujer identificada como Ivonne “N” en calles de la demarcación antes mencionada.

Ivonne "N" fue llevada al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Foto: Fiscalía de la CDMX

Tras notificarle sobre su arresto, Ivonne “N” fue llevada para su certificación médica y luego la trasladaron al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla para ponerla a disposición del juez que la requirió y determinar su situación jurídica.

Te puede interesar: PAN convoca a madres buscadoras para postularse a la gubernatura de Jalisco

Con la detención de Ivonne “N” suman dos los médicos detenidos por este caso, luego de que el pasado 27 de octubre Policías de Investigación (PDI), de la FGJCDMX, detuvieran a Víctor Manuel “O”, médico ginecólogo de la clínica Siglo XXI que presuntamente engañó y estafó a una mujer a la que le hizo creer que estaba embarazada.

Víctor Manuel “O” es investigado por su probable participación en el delito de práctica indebida del servicio médico.

El Ministerio Público local señaló que derivado de una denuncia por hechos ocurridos en una clínica ubicada en la colonia Aviación Militar.

El 14 de septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que Liliana Carmona no estaba embarazada. Detalló que la pareja presentó una denuncia debido a que acudieron a la clínica particular para que le practicaran una cesárea porque según estaba embarazada.

La víctima dijo a las autoridades que una vez que terminó con la supuesta labor de parto, le informaron al esposo que se trató de dos tumores en el interior del útero de su pareja. Foto: iStock

“De acuerdo con estudios realizados posteriormente en el Hospital Materno Infantil Inguarán, se determinó que a la víctima no se le realizaron maniobras de parto natural o procedimiento quirúrgico de una cesárea, ya que no se produjo la extracción o expulsión de feto y placenta, no obstante, sí se le realizó una intervención quirúrgica o cirugía en el abdomen, lo que podría tratarse de una grave omisión en el diagnóstico de la paciente”, señaló la Fiscalía capitalina.

Apuntó que los estudios realizados en el hospital referían que “la mujer no presentaba modificaciones cervicales y la prueba inmunológica de embarazo resultó negativa”.

Según las investigaciones del órgano autónomo de justicia, la pareja acudió al nosocomio particular para que le dieran tratamiento y seguimiento al embarazo, “por lo que al entrar en proceso de parto, le informaron que sería sometida a una cesárea para el nacimiento de sus hijos”.

Liliana contó a las autoridades que los médicos comenzaron el procedimiento de parto de manera normal, por lo que no sospechó algo anormal en su proceso. Tras despertar de la anestesia, los profesionales de la salud le mencionaron que la mujer tuvo un embarazo psicológico.

“El testimonio señala que una vez que terminó la supuesta labor de parto le informaron al esposo que se trató de dos tumores en el interior del útero de su pareja”, indicó la Fiscalía capitalina.