¿Pidió más dinero? Laura León aclaró su salida de Lagunilla, mi barrio: “Me dolió hasta el alma”

'La Tesorito' fue parte de la obra por más de un año (Foto: Instagram)

En las últimas horas circuló la información de que tras más de un año de funciones ininterrumpidas, Laura León renunció a la obra Lagunilla, mi barrio, donde compartía créditos sobre el escenario con figuras como Maribel Guardia, Ariel Miramontes Albertano, Freddy y Germán Ortega Los Mascabrothers, Lisardo, Alma Cero y Violeta Isfel.

Y es que para el fin de semana del 3 al 5 de noviembre, La Tesorito ya no apareció en escena dejando al público esperando su actuación.

Sobre la ausencia en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México de la creadora de temas como La abusadora, El hombre es como el oso y Dos mujeres, un camino, el conductor Daniel Bisogno, quien también hace un papel como actor en la puesta en escena basada parcialmente en la película mexicana de 1981, informó que la famosa había estado pidiendo un aumento de sueldo que no le fue concedido.

Fue durante la transmisión del programa Ventaneando del pasado 7 de noviembre cuando el conductor mencionó que había sido un buen fin de semana para la puesta en escena, sin embargo, Laura León decidió renunciar.

“Estuvo todo el elenco, pero mi Tesoro ya no está (...) renunció, mi Tesorito es lo máximo y la amo con todo mi corazón, pero ya llevaba semanas diciendo que estaba cansada y quería un poco más de feria, y al siguiente fin de semana, un poco más de feria, y entonces no se pudo”, señaló el polémico presentador de espectáculos.

Laura León se presentará en 90s Pop Tour el próximo 2 de diciembre (Foto: Instagram)

Sobre la información que “soltó” Bisogno, la cantante y actriz tabasqueña fue entrevistada en De primera mano.

“Todo muy bien, gracias a Dios, inicio ahora con Pop’s Tour mi gira y todo muy bien. Muy contenta”, dijo a modo de saludo para después aclarar que actuar en teatro fue una gran experiencia.

“Me dolió hasta el alma, hasta los huesos porque se hicieron mi familia, agradezco mucho al señor Alex Gou haberme dado esta oportunidad maravillosa en mi vida. No tienes idea lo que es sentir el calor, los besos, los abrazos del público, de mis compañeros adorados que se han hecho mi familia. De veras una experiencia maravillosa.”, expresó.

Respecto al presunto aumento de salario que habría solicitado, Laura León fue tajante.

“No, es mentira, el señor Alex Gou me dio todo lo que yo le pedí, me atendió como una reina. Lo único que no me pudo dar fue su tesoro. Quién sabe de dónde salió el rumor, pero el señor Alex Gou todo lo que pedí me lo dio, menos el tesoro”, recalcó con su característico sentido del humor.

Albertano, Lisardo, Maribel Guardia, Laura León, Violeta Isfel, Los Mascabrothers, Alma Cero, Daniel Bisogno y Ariel Miramontes se presentaron con éxito en el Centro Cultural teatro 1 en CDMX por más de un año; la obra continúa sin Laura (Foto: Infobae)

La protagonista de Mujeres engañadas no dudó en recalcar lo bien que se la pasó en su primera experiencia en el ambiente teatral.

“Todo muy bien, bendito sea Dios, y deseo que esta obra siga teniendo el éxito que tiene, porque todos le echamos todas las ganas del mundo, la verdad el público es una maravilla, se divierten, bailan, gozan, una gran obra de verdad”

Respecto a que si su personaje, el de una vedette del barrio que se presenta en el bar “Kumbala”, será sustituido por otra actriz, Laura dijo desconocerlo.

“No, todavía no sé, pero les mando bendiciones a todos mis compañeros adorados de mi vida. El señor Alex Gou un caballero en toda la extensión de la palabra, a todos, técnicos, bailarines, a todos”.

Los integrantes del evento musical recibieron peticiones para que ya se retiraran tras su desempeño en uno de sus conciertos Crédito: TikTok: conciertos.pop.tour

Asimismo, Laura dijo estar lista para encontrarse con el público “noventero” y así respondió al comentario de que los integrantes del 90s Pop Tour habían sido criticados por no bailar “con ganas”.

“Ya estamos preparándonos para el 2 de diciembre, tesoritos, ahí los esperamos porque les vamos a echar todas las ganas del mundo. ¿Qué si están cansados? Pues los vamos a levantar, con un un público maravilloso. Les vamos a enseñar cómo se mueve el tesoro”, dijo entre risas la famosa de 70 años.