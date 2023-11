Laura Zapata responde a Cynthia Klitbo tras ser llamada “sapo”: “Necesita publicidad”

Laura Zapata respondió a Cynthia Klitbo y hasta le mandó un mensaje contundente Cuartoscuro

Los pleitos entre Laura Zapata y Cynthia Klitbo no terminan, pues ahora la hermana de Thalía salió a defenderse con un comunicado que escribió y publicó en sus redes sociales, donde asegura sentirse sorprendida por las declaraciones de su compañera de “Secretos de villanas”.

Y es que apenas hace pocos días, la villana de “La dueña” explotó contra Zapata en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, y después dio algunas declaraciones a través de una transmisión en vivo. Klitbo se quejó de difamaciones por parte de Laura e incluso la llamó un “sapo en busca de luciérnagas para brillar”.

En su cuenta de Instagram, Cynthia evidenció una captura de pantalla de una supuesta agresión de Laura Zapata en Twitter, misma que después habría borrado. El mensaje decía: “¿Y la borracha drogadicta que se la pasó llorando todo el tiempo? (refiriéndose a Klitbo)”.

Todo inició durante las grabaciones de 'Secretos de Villanas'

Cynthia Klitbo escribió en referencia al mensaje que Zapata habría eliminado: “Para que no invente la señora que yo la agredía. Obvio ya lo bajó y ahora dice que la agresiva soy yo. Como siempre tira la piedra y esconde la mano. Hay que ser muy cobarde para negar y borrar la evidencia. Ojo, jamás la he agredido a pesar de 6 años de difamación. Usted, señora Zapata, va de pleito en pleito”.

¿Qué contestó Laura Zapata tras las declaraciones de Cynthia Klitbo?

Con un mensaje que subió a sus redes sociales, la hermana de Thalía se desentendió del pleito y aseguró que no tenía conocimiento de que Klitbo estuviera molesta con ella.

“He recibido varios mensajes en referencia a un supuesto conflicto entre la señora Cynthia Klitbo y yo, me estoy enterando en este momento de su malestar y enojo, no tengo la menor idea del porqué ella está tan iracunda hacia mi persona”, aseguró.

La actriz explotó contra su colega por supuestas difamaciones Crédito: (Instagram: @laklitbocynthia)

Del mismo modo, argumentó que, de su parte, no había ningún tipo de estrategia de mercadotecnia para el reality show y hasta lanzó una hipótesis para explicar la razón de las declaraciones de su colega:

“También me preguntaban si es un pleito para tener publicidad. No, no es nada planeado. Probablemente ella necesita publicidad y por eso lo está buscando”.

A pesar de esto, le pidió disculpas, pero insistiendo en que no sabía la razón de su enojo: “Si algo de mi persona la puso así, le pido disculpas públicas sin saber a ciencia cierta qué le ocasiona este desasosiego”.

Finalmente, le mandó un contundente mensaje que no fue bien visto por los seguidores de Klitbo:

“Sólo le recuerdo a la señora Klitbo que las personas pueden ofender pero si tú no tomas sus ofensas se quedan con quien las emitió. Así que muchas gracias, no las recibo ni las tomo en cuenta, entiendo que está pasando por un mal momento, imagino lo que está sufriendo pues al parecer está muy incómoda. Por el contrario le deseo que encuentre la paz en su corazón, que su alma se tranquilice pues se puede enfermar”

Cynthia Klitbo defendió a Gustavo Adolfo Infante de los insultos de Laura Zapata

Gustavo Adolfo Infante no estuvo muy contento con las declaraciones de Zapata en "Secretos de Villanas 2" (Getty Images)

En una emisión de “Secretos de villanas 2″, la hermana de Thalía arremetió en contra de Gustavo Adolfo Infante, llamándolo “gusano amorfo infame” entre otros insultos, además asegurando que era un periodista “al que se le puede pagar”.

Tras las palabras de Zapata, Cynthia Klitbo defendió al periodista, asegurando que ella no había tenido jamás una experiencia negativa con él y que incluso tenían una buena relación de amistad:

“Me da mucha cosa el tema porque a mí al contrario, me ha ayudado mucho siempre. Conozco muchas personas que lo queremos mucho. Yo quiero mucho a Gustavo Adolfo, y mis amigos son mis amigos aquí y en China hasta que me fallen”.