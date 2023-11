El caso Yasmín Esquivel y las acusaciones de abuso sexual: los pendientes para Leonardo Lomelí, el nuevo rector de la UNAM

Leonardo Lomelí encabezará los trabajos de la UNAM para el periodo de 2023-2027 (UNAM)

La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que Leonardo Lomelí Vanegas es el nuevo titular de la Rectoría para el periodo de 2023 a 2027; sin embargo, tiene algunos “pendientes” que resolver en su administración, los cuales conoce de forma cercana debido a su papel como secretario general en los dos periodos de Enrique Graue.

La administración que concluirá el próximo viernes 17 de noviembre tuvo altibajos desde que tomó posesión en 2015, especialmente por los problemas de narcotráfico, violencia de grupos porriles, acusaciones de violencia de género y acoso sexual, así como los últimos referentes al plagio de egresados.

Plagio en tesis de licenciatura

Fue a finales del 2022 que la máxima casa de estudios entró a un clima de crisis de credibilidad, debido a que una investigación periodística reveló que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, habría cometido plagio en su tesis de licenciatura.

Tras varios análisis, la FES Aragón —entidad responsable de la emisión del título— señaló que el trabajo de la integrante de la Sala Superior del máximo tribunal en el país sí había incurrido en faltas académicas, debido a que su trabajo era una “copia sustancial” de un texto de 1986 a nombre de Édgar Ulises Báez.

Pese a lo anterior, Esquivel Mossa se amparó y, hasta el momento, la institución educativa no puede hacer más al respecto; sin embargo, se espera que el Comité de Ética tome una decisión cuando el asunto sea resuelto por el Poder Judicial.

Ante esto, el nuevo rector fue cuestionado y señaló que hay apertura en la comunicación con el gobierno federal; sin embargo, indicó que sólo podrá actuar una vez que el asunto tenga solución por algunas de las instancias correspondientes.

El nuevo rector de la UNAM en conferencia de prensa explicó lo relativo al caso de la ministra Esquivel (YT/UNAM Global)

Sin embargo, no es el único caso, ya que también fueron acusadas de lo misma las aspirantes a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo. La diferencia fue que la administración de Graue convino que no existió tal y pidió no meter a la universidad en temas político-electorales.

Problemas de narcotráfico

En 2018 la UNAM vivió uno de sus momentos más grises, debido a que estalló un supuesto problema de narcomenudeo al interior de las diferentes instalaciones, luego de que se vivió una balacera en la Facultad de Contaduría donde fallecieron dos hombres.

Las medidas que adoptó la universidad fueron las de aumentar la vigilancia e iluminación, además de una campaña de acción Fuera Narcos de la UNAM, la cual fue criticada por la comunidad al referir que no actuaba contra el problema.

Hasta antes de la pandemia, de acuerdo a datos oficiales, por año se presentaban 347 denuncias sobre el tema, por lo que aparece como uno de los problemas principales que deberá enfrentar la nueva administración universitaria.

Durante el partido Pumas vs Chivas, en 2018, en la pantalla del estadio de CU se proyectó la leyenda "¡Fuera narcos de la UNAM!" (Cuartoscuro)

Grupos porriles

Meses más tarde de que estalló el problema de supuesto narcomenudeo, se presentó un ataque a alumnos que se encontraban protestando por parte de grupos de choque, mejor conocidos como porros, lo que ocasionó paro de las actividades para pedir más seguridad y la garantía de la expulsión de la comunidad de dichas agrupaciones.

En este contexto se llevó a cabo una de las mayores protestas en la era reciente de la UNAM, pues más de 30 mil alumnos pidieron la expulsión de dichos grupos. Ante esto, las autoridades informaron sobre la expulsión de 18 estudiantes tras testificar antes el Tribunal Universitario.

Pese a lo anterior, algunas comunidades han señalado que esto no se ha resuelto y que siguen estando presentes en algunos planteles, principalmente en el ambiente preparatoriano.

Violencia de género

Desde varias décadas atrás han aumentado las denuncias por violencia de género o de abuso sexual en campus universitarios; sin embargo, tras el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio en 2017 —al interior del campus de Ciudad Universitaria— comenzaron a destaparse muchos más casos, en donde las mujeres resultan como víctimas.

Ante el aumento de denuncias, tanto que en 2020 se registraron 309 personas señaladas, la UNAM abrió 294 carpetas de investigación sobre miembros de la comunidad, el resto no procedió debido a que eran ajenos a la máxima casa de estudios.

De los expedientes que llegaron a una conclusión, sólo en 62 se aplicaron sanciones; sin embargo, esto sigue siendo un reclamo constante para que la UNAM actúe de forma más decidida sobre el problema.

Bachillerato

En los últimos meses se ha presentado un incremento en las huelgas, paros y protestas en los planteles de bachillerato de la UNAM —Escuela Nacional Preparatoria (EPN) y Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)—; no obstante, el nuevo rector indicó que es una de las problemáticas que más le interesa atender.